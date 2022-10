Makoke reconoce que el nuevo hijo está de camino porque ha vuelto a enamorarse

Makoke lleva ya varios años separada de Kiko Matamoros y ahora ha visto que él ha pasado página por completo. Ella ha sido testigo de que su exmarido no solo tiene nueva pareja desde hace tiempo, Marta López Álamo, sino que acaba de pedirle matrimonio. Quieren casarse porque se aman y porque, entre otras cosas, desean tener un hijo juntos.

La malagueña es consciente de que a él le vuelve a sonreír la vida, de la que ahora ha vuelto a presumir en redes. Y esto mientras que ella tiene que afrontar varios frentes abiertos que la tienen en una situación complicada.

Makoke, al día de la vida de Kiko Matamoros

La colaboradora del programa Fiesta ha roto hace unas semanas con su pareja, sumando un nuevo fracaso sentimental a su vida. Todo lo contrario que Kiko, que acaba de comprometerse con su novia, a la que le ha regalado un anillo de pedida de 20.000 €. De ahí que hayan anunciado que se van a casar el año que viene y por la iglesia.

Este es el primer paso que van a dar para consolidar aún más su relación. Y tras este, como él ha contado públicamente en más de una ocasión, van a intentar tener un hijo. Hijo que sería el sexto para el colaborador y el primero para Marta.

Makoke ve de esta manera la felicidad que vive su exmarido, pues él no duda en darla a conocer en televisión y en redes sociales. Y precisamente a través de estas, la malagueña ha podido ver ahora que la pareja está disfrutando de lo lindo. Tras anunciar su enlace, han querido celebrarlo por todo lo alto viajando hasta Nueva York.

| Instagram @martalopezalamo Tanto Kiko como su novia, han compartido en Instagram fotografías por 'la gran manzana'. Así, han mostrado las compras que han hecho, el paseo en helicóptero del que han gozado e incluso de su asistencia al musical Chicago. Vamos, que la vida les sonríe y no tienen reparo en demostrarlo.

Makoke aprovecha para arremeter contra Kiko Matamoros

La madre de Anita Matamoros está estupefacta, como muchos ciudadanos, con el dispendio económico de su exmarido. Y es que es conocedora de que él tiene una cuantiosa deuda con Hacienda. Pero a este no parece importarle nada, aunque a ella sí.

Makoke parece que ha aprovechado que él está lejos de España para dejarlo en evidencia. No solo ha desmentido que ella también tenga deudas, como su ex afirma, ha ido más allá. Después de que él dijera que iba a demandarla por afirmar que había sido extorsionado en el pasado, ha querido 'desmontarlo'.

| La Noticia Digital

Lo que ha hecho la malagueña ha sido exponer que durante tiempo, él estuvo mandándole mensajes amenazantes tras separarse y también un amigo de este.

En este sentido, ha explicado: “Estuve mucho tiempo recibiendo por WhatsApp mensajes muy fuertes. Este tema está judicializado, un juez lo vio y ahora mismo hay una imputación de tres delitos. Es más, yo los pongo en manos de la Guardia Civil porque es mi responsabilidad como madre y como mujer y gracias a que denuncié la cosa paró”.

A esto ha añadido: “He estado un año y medio callada por no hacerle daño, por eso rechacé la orden de alejamiento. Pero no podía más, fui a comisaría y puse en conocimiento todo lo que se me venía diciendo”.

Sin embargo, sus palabras se han topado con las de Alexia Rivas que la ha desmentido. Lo ha hecho diciendo: “Lo que he podido contrastar en los juzgados de Pozuelo es que tu abogada pide una orden de alejamiento. Orden que el juez la desestima porque no estás en ningún tipo de riesgo”.

Este comentario ha provocado el enfado de Makoke que ha amenazado a su compañera con demandarla si no retiraba lo que había dicho, pero la joven no lo ha hecho. Una situación que puede ponerla en una difícil tesitura porque la malagueña, que ha enseñado documentación, ha dejado claro que ya se acabó estar callada.