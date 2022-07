Makoke, preocupada por su hija al saber que la enfermedad es incurable y dolorosa

Makoke está muy preocupada por su hija Anita. Y es que, acaba de salir a la luz la enfermedad que la influencer lleva padeciendo durante varios años.

Desde que cumplió su mayoría de edad, la hija menor de Kiko Matamoros decidió alejarse por completo del mundo que rodea a sus dos padres. Al contrario que Diego y Laura, la joven jamás ha accedido a colaborar en ningún programa o revista el corazón.

Y, aunque es cierto que llevamos un tiempo sin saber nada de los dos hermanos mayores de Anita, lo cierto es que hubo un momento en el que se convirtieron en dos de los rostros más importantes dentro de Mediaset España.

Tanto es así que ambos participaron en varios realities de Telecinco, pero su trayectoria televisiva no termina aquí. En varias ocasiones, estos dos jóvenes se han sentado en el plató del Deluxe para hablar, entre otras cosas, de la relación de su padre con Makoke.

Ahora, la colaboradora de Telecinco se ha mostrado muy preocupada al salir a la luz el problema de salud que padece su hija. Y es que, según se ha podido saber, se trata de una patología incurable y muy dolorosa.

Makoke no sabe qué hacer

Makoke no ha podido evitar preocuparse por su hija tras conocerse la enfermedad con la que lleva años luchando. Este jueves 28 de julio, y coincidiendo con el 22 cumpleaños de Anita, se han sabido todos los detalles sobre el estado de salud de la influencer.

"Tengo una hernia en las cervicales", ha asegurado la instagramer, tras una de sus visitas al traumatólogo. Después de llevar un tiempo con fuertes dolores en la zona de la espalda, la joven por fin ha recibido un diagnóstico.

Para ello, y según ha contado la hija de Makoke, se ha tenido que someter a una resonancia y una radiografía. Y, aunque por ahora no necesita entrar en el quirófano para poner fin a su dolencia, sí le han recomendado seguir un tratamiento específico.

"Me han dicho que no me opere, que siga cuidándome, yendo al fisio y que me evite lo que sé que me hace daño en el cuello", ha explicado Anita a través de sus redes sociales.

Aunque este no ha sido el único problema con el que la hija de Makoke ha tenido que lidiar en los últimos años. A finales de 2021, la influencer reveló que estaba acudiendo a profesionales para tratas sus problemas de salud mental.

"Tengo una estabilidad emocional de sobresaliente. Voy a terapia, que me sienta de maravilla y no pienso dejarlo nunca. Y bueno, se lleva", aseguró en su momento.

"No sé dónde está el detonante, pero sí empecé a debilitarme y a ser más vulnerable, pero bueno dentro de lo que cabe, estoy muy bien y lo llevo muy bien también. No tengo tantos haters como otras personas pueden tener".

Makoke le envía un emotivo mensaje por su cumpleaños

Makoke no ha querido dejar pasar la ocasión para felicitar a su hija públicamente. Y es que, a pesar de los fuertes dolores que siente, la influencer ha decidido celebrar sus 22 cumpleaños por todo lo alto.

Y claro, como era de esperar, una de las primeras personas en felicitar a Anita ha sido su madre. A través de sus redes sociales, la colaboradora de Telecinco ha compartido un emotivo mensaje dedicado al amor de su vida.

"Por un abrazo eterno, como eterno es nuestro amor, hoy te felicito y agradezco que me hagas la persona más feliz del mundo, desde el día que llegaste", ha escrito la televisiva. "Tu existencia es mi felicidad, te quiero con locura, mi niña".

