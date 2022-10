Makoke sigue sin creer la audiencia que ha tenido su dura confesión en Telecinco

Makoke volvió a sentarse en un plató de televisión, esta vez en Fiesta para hablar de una vez por todas de lo que ocurrió con claridad. El programa presentado por Emma García, la invitó para hablar sobre infidelidades.

Estrenaron el programa el sábado 1 de octubre hablando sobre la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Pero la realidad es que Makoke ya había vivido mucho antes esta situación en sus propias carnes.

Kiko Matamoros le fue infiel a Makoke después de más de dos décadas de relación sentimental. "El motivo por el que yo me separé fue una extorsión de una chica hacia él de unas fotos que yo me enteré. Nunca lo había contado, pero ya han pasado cuatro años".

Pero Makoke, además de hablar sobre su relación con el padre de su hija, Ana Matamoros, también habló de su novio actual.

Makoke en la inauguración del programa

Emma García le preguntó por su relación actual con Javier Berrio, capitán de barco en Ibiza, sin embargo, su confesión, no fue la esperada. "Ya no estamos juntos", se sinceró Makoke. No obstante, aclaró que finalizaron su relación hace poco y que ni ella misma era consciente, "poca gente lo sabe, ha sido muy reciente".

"No quiero hablar de él porque me voy a poner a llorar, pero no te puedo engañar", le explicó con una sonrisa a Emma García.

"He sido muy feliz, súper feliz. Han pasado casi dos años desde que conocí a esta persona y he vivido momentos increíbles y maravillosos. He tocado el cielo, pero todo se acaba".

Makoke que reveló que aún se volverían a ver durante esta semana, asegura que "seremos amigos siempre. Yo le adoro y le quiero mucho, pero son cosas que pasan". Aunque afirmó que le da mucha pena que sus caminos se vayan a distanciar después del verano tan bonito que vivieron navegando por las aguas del mediterráneo.

Las audiencias en Mediaset no consiguen remontar

Aún con las confesiones de Makoke y la información nueva sobre la persona que habría filtrado el vídeo de Íñigo Onieva, Fiesta no consigue las audiencias que debería. Aún con un corresponsal en México para contar la última hora sobre Tamara Falcó en su congreso católico sobre familia.

A lo largo de la tarde del sábado, este nuevo programa logró 990 000 espectadores, según la empresa Kantar, que se encarga de analizar estos datos. Es decir, 11,5% de cuota de pantalla.

Su antecesor, Ya es verano, que finalizó el anterior fin de semana, se despidió de la audiencia con un 11,7% de share. El nuevo programa prometía mucho con la canción de Raffaella Carrà, "que fantástica, fantástica esta fiesta", sin embargo, no consiguió superar ese porcentaje en el primer día de emisión.

No obstante, la cuota media de todos los programas de Ya es verano fue de un 10,9%. Si Fiesta se mantiene y no baja su rendimiento, Mediaset ya habría ganado en el share de las tardes de fin de semana.

Pese a todo, mejorar estos números es muy importante para La Fábrica de la Tele y Mediaset. Todo se debe a que, en los últimos meses, están enfrentados con Atresmedia por el primer puesto en líder de audiencias.

Telecinco intentó remontar con la emisión de la quinta temporada de La isla de las tentaciones, pero el primer puesto está muy reñido. Antena 3 contraatacó con el primer episodio de La novia gitana, serie que está basada en el primer libro de Carmen Mola.

Así, el programa de tentadores consiguió 1 613 000 espectadores, mientras que el primer capítulo de la serie se hizo con 1 747 000, según Kantar.