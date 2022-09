Makoke luce los pantalones que deberían llevar todas las mujeres mayores de 50

Makoke es la clara muestra que pasar de los cincuenta años no es necesariamente una tragedia, más bien al contrario. Ahora es cuando Makoke está viviendo el feliz momento vital que da la serenidad y la experiencia.

Físicamente está en un buen momento gracias a cuatro días de intensa actividad en el gym.. Cuatro días de gimnasio, una dieta cuidada, pero en la que figuran también buenos platos en restaurantes y eventos varios son parte de su secreto. Por otro lado, a Makoke no se le caen los anillos por reconocer que se somete habitualmente a tratamientos de belleza y alguna que otra operación con bisturí.

A los cuidados físicos que se propina diariamente, a Makoke se le suma que vive el mejor momento de su vida. Disfruta a caballo entre Madrid e Ibiza, isla en la que pasa largas temporadas y cada vez con más frecuencia. Allí se deja ver rodeada de lujo: restaurantes exclusivos, piscinas infinity, yates y las playas paradisiacas más famosas del Mediterráneo.

Makoke tiene novio, pero no es una persona popular y no quiere serlo. Así justifica ella que nunca salga en las fotos y que prácticamente ni le conozcamos. Se llama Javier Berrio, es 15 años menor que ella y rara vez aparece en público

Lo cierto es que desde que se separó de Kiko, Makoke vive la vida sin preocupaciones y se ha vuelto más exigente en el amor. Así, tras los romances con Tony Spina y Luis Martínez, de pocos meses ambos, ahora no tiene prisa. Ha decidido no sufrir por los desengaños del corazón.

Se considera una mujer feliz con la vida, con sus hijos, tiene salud y mucho amor. "Sería de persona desagradecida no ser feliz con todo lo que tengo", acaba de manifestar.

Makoke deslumbra su espectacular look

A Makoke le encanta vestir bien. De hecho, la moda le fascina y es habitual verla luciendo las últimas tendencias, ya sea en elegantes vestidos de fiesta o con modelos más informales.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Una de sus últimas apariciones públicas demuestra que se ha sumado a la tendencia que marcará esta temporada. Parece que los pantalones vuelven a ensancharse después de varios años siendo fit y elásticos, ajustados a las piernas.

Así pues, Makoke apuesta por unos pantalones flare o lo que es lo mismo, de campana. Es una prenda versátil, fácil de combinar y cómoda. Se adapta fácilmente a muchos tipos de evento, pues en función de la parte superior luce más elegante o más informal.

Además, el hecho de que la pierna sea de forma acampanada es perfecto para las mujeres que ya no viven totalmente pendientes de su aspecto físico. No es el caso de Makoke, pero los pantalones de campana son ideales para disimular cadera y abdomen. Además alargan las piernas y potencian la silueta, sin resultar incómodos o demasiado apretados.

| Telecinco

Los pantalones acampanados de Makoke marcarán tendencia este invierno, si es que acaba llegando definitivamente el frío.

Makoke, dispuesta a reconciliarse con su pasado

Makoke ya no guarda rencor a Kiko Matamoros, su pareja más conocida hasta la fecha. Tras casi veinte años juntos, se acabó el amor y se separaron en 2018. Los primeros momentos fueron duros y los cruces de reproches y de acusaciones - en televisión, naturalmente - fue intenso.

| Trendings

Será verdad aquello de que el tiempo todo lo cura. Makoke no quiere más guerras, desea lo mejor a su ex e incluso se animó a darle consejos durante su paso por Supervivientes. Él no lo lleva tan deportivamente, pero sí que hay firmada una especie de paz entre ellos, para evitar más conflictos innecesarios.