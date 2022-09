Makoke llama a sus hijas y les confirma por sorpresa que ya lo ha hecho

Makoke es uno de los personajes que más contrastes ofrece en el mundo de la televisión y las redes sociales. Nacida en 1969, Makoke es de Málaga y de joven fue modelo, llegando a los 18 años a trabajar en Londres. Allí fue escogida, junto a Naomi Campbell para ir a la agencia Elite de Nueva York, trabajo que declinó debido a su juventud.

Volvió a España y se hizo azafata en el Telecupón de Carmen Sevilla. Casada con Javier Tudela, tuvieron a Javi , su primer hijo. Para cuidarlo dejó su carrera y cinco años más tarde se separó.

Posteriormente llego a su vida Kiko Matamoros, primero profesionalmente, después en el terreno sentimental. Con él tuvo a Anita su segunda hija. Makoke siempre ha sido muy cuestionada por los hijos de Kiko, asegurando que su amor siempre había sido interesado.

Pese a las dificultades, Makoke y Kiko han estado juntos casi 20 años hasta que se separaron en 2018. Desde entonces, la vida de Makoke ha transcurrido entre lujos, viajes y un elevado ritmo económico que muchos no aciertan a adivinar como se financia.

La última de Makoke demuestra que, lejos de los rumores que la acechan, vive despreocupada y haciendo lo que le viene en gana a cada momento.

Makoke vuelve a pasar por 'chapa y pintura'

Makoke no trabaja en estos momentos. Ha sido durante un tiempo colaboradora de Viva la vida, el programa de Telecinco que se canceló en julio. Pese a trabajar cuatro días al mes únicamente, la madre de Anita vive a todo trapo y lo cuenta en sus redes.

Sale a comer o cenar de restaurante varias veces por semana. También encadena los viajes, siempre a destinos lujosos o paradisiacos.

Ibiza es su segunda casa. Ha pasado más tiempo allí que en Madrid este verano e incluso en septiembre disfruta de vacaciones eternas en la isla.

Ropa, complementos, gimnasios, tratamientos, peluquería, uñas... Makoke no se priva de nada y muchos no saben como puede pagar tanto capricho caro. Su ex comentó en su momento que ha heredado una notable cantidad de dinero que le permite vivir sin trabajar.

Sin embargo, ella se ha quejado en algunas ocasiones de su falta de liquidez.

Sea como fuere, una de sus últimas publicaciones demuestra que ha vuelto a pasar por la clínica para realizarse un retoque que la tenía inquieta. Nada menos que en sus rodillas.

"Por mucho que me curre yo las piernas y que las tenga estupendas, las arruguitas estas dichosas... aquí está el remedio, el salvador que las quita".

Makoke se ha hecho un tratamiento consistente en la inyección de ácido hialurónico combinado con unos hilos líquidos que tensan la piel, la hidratan y la reafirman.

Los retoques de Makoke

Makoke es una auténtica fan de los retoques estéticos y no tiene ningún tipo de problema en reconocer que se ha hecho de todo. Así pues, se ha retocado el pecho "porque tenía mucho y estaba caído". También se ha retocado el óvalo facial, es habitual del bótox y el ácido hialurónico en sus pómulos, labios, frente y cara.

Sin olvidar los hilos tensores para estirar el rostro o un lifting de muslos. Todo combinado con mucho deporte en el gimnasio y una dieta sana, excepto cuando come en los restaurantes.

Makoke sigue viviendo una vida de ensueño, o por lo menos, eso es lo que muestra en sus redes sociales. Eso sí, el abuso de filtros es considerable en las fotos y vídeos que cuelga. Eso denota la obsesión de la malagueña por ocultar arrugas y los efectos naturales del paso de los años en la piel.

Sus rodillas lucen ahora como las de una quinceañera.