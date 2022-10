Makoke llama a su abogada y reconoce lo que ha hecho con sus hijos

En los últimos tiempos, Makoke se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de Telecinco. Actualmente, a la empresaria se la puede ver en el reciente estrenado programa, ¡Fiesta!, en el que también es tertuliano su expareja, Kiko Matamoros.

Eso sí, ambos acuden en diferentes días al espacio de los fines de semana porque, recordemos, que no se pueden ver ni en pintura. No solo durante este tiempo en televisión se ha ganado solo de enemigo al que fue su marido, sino también a otros colaboradores, como Terelu Campos, quien era su amiga.

Ahora, todo parece indicar que Makoke tiene problemas con un compañero suyo. En esta ocasión se trata de José Antonio Avilés, que hace unos días concedió una entrevista para Sálvame Deluxe, donde reveló información bastante comprometedora de la modelo.

Makoke, acusada de vender información de su exmarido

El sábado pasado, 29 de octubre, José Antonio Avilés se sometió al famoso polígrafo para destapar varios secretos de algunos rostros conocidos de Telecinco que, justamente, fueron compañeros suyos en Viva la Vida.

Desde luego, Ana María Aldón y la misma Makoke fueron las grandes afectadas de las declaraciones que concedió el tertuliano. De esta última, el estudiante de Periodismo aseguró que la influencer le pasaba información sesgada de Kiko Matamoros.

Es preciso recordar que desde 1998 hasta 2019, la pareja formada entre Makoke y el colaborador era una de las más consolidadas de nuestro país. Al menos eso es lo que parecía, ya que antes de la pandemia, los colaboradores decidieron poner punto y final a su larga historia de amor.

A partir de entonces, todo el mundo se esperaba que el exmatrimonio fuera a tener una relación de lo más cordial. No solo por el gran cariño que se profesaron en algún momento, sino también, evidentemente, por la hija que tienen en común, Anita Matamoros.

Lo cierto es que nada más lejos de la realidad porque ambos protagonizaron varios enfrentamientos tanto en la pequeña pantalla como en los juzgados. Esta constante confrontación se cobraba una víctima: la hija de ambos, que decidió posicionarse al lado de su madre y empezó a dejar de tener relación con su progenitor.

Sin embargo, por si el conflicto entre ellos dos no fuera suficientemente grande, ahora, el colaborador de Sálvame ha provocado con sus declaraciones que haya más tensión entre ambos.

No solo Avilés aseguró que Makoke le pasaba información sesgada de Kiko Matamoros, sino que también manipulaba a su propia hija, Anita, en favor de ella. "Me consta que Makoke envenena a Anita contra Kiko Matamoros. Yo sé que Makoke le enseñaba a Anita cosas de su padre diciéndole 'mira lo que tu padre ha dicho', intentando poner a la niña en contra de su padre", explicaba.

Desde luego, unas declaraciones que no han hecho ni pizca de gracia a la acusada en cuestión, que respondía al sevillano al día siguiente en el programa ¡Fiesta!. "Eso es absolutamente falso y por ahí no te lo voy a tolerar. Eres un sinvergüenza, no tienes otra palabra, no lo voy a pasar", empezaba diciendo.

Además, no solo cargaba con dureza al que fue su compañero, sino también lo hizo contra Jorge Javier Vázquez, el presentador del espacio. "No voy a pasar que además el presentador de ese programa me acuse poco menos que como si yo ejerciera violencia vicaria", decía.

Makoke llevará a los juzgados a Avilés

Por otro lado, Makoke también quiso lanzar una pullita al que fue su marido. "Con mis hijos me llevo bien, con los dos, hablo todos los días. Yo no tengo ningún problema, lo tiene otro señor", alegaba la modelo respecto a que padre e hija no se hablan.

"Solo me alegro de haberle dado un poco de comer con ese polígrafo. No tienes vergüenza", proseguía. Incluso la madrileña aseguró que iba a emprender acciones legales contra el colaborador por hablar de su hija.

"He llamado esta mañana a mi abogada para denunciar, pero es su palabra contra la mía", confesaba. "Que una persona tan joven tenga tanta maldad, me da pena", zanjaba al respecto.

