Makoke habla del hijo secreto y destapa qué ha pasado con él dentro de la habitación

Makoke ha empezado a trabajar en Fiesta, el nuevo programa de Emma García, y no ha tardado en protagonizar un momento divertido. Es colaboradora del programa, pero también tiene una faceta como personaje público y ha concedido una entrevista. Mientras esperaba ha estado descansando en una habitación al lado de Francisco Javier, el supuesto familiar secreto de Kiko Rivera.

Makoke ha coincidido con Francisco en plató y él ha empezado a contar su historia, pero Emma García no lograba entenderle. “Él era un niño secreto”, ha resumido la modelo despertando el aplauso de todos sus compañeros. El tiempo que ha estado de vacaciones le ha servido para recuperar fuerzas, pues ha vuelto con más energía que nunca.

| EP

Makoke ha explicado que Francisco era el descendiente no reconocido del doctor Cariñanos, un médico que tenía contacto con Isabel Pantoja. La tertuliana ha seguido hablando al ver que el público estaba entregado a su relato y ha desvelado la cruda realidad. Sus compañeros pensaban que el invitado se parecía a Kiko Rivera porque ninguno de los dos tiene pelo.

“En algo más se parece porque me ha tirado los tejos”, ha explicado la malagueña haciendo gala de su sentido del humor. Después ha bromeado con la posibilidad de volver a encontrar el amor y es ahí cuando ha pronunciado la mejor frase. “Más calvos no”, ha declarado haciendo alusión a su matrimonio de 20 años al lado de Kiko Matamoros.

La colaboradora está cansada de seguir disimulando y ha explicado por qué decidió separarse de su segundo marido. Cree que ya ha pasado el tiempo suficiente y piensa que es un buen momento para sacar a la luz su versión de los hechos. No quiere ofender a nadie, pero considera positivo que los espectadores estén al tanto de la realidad.

Makoke deja de esconder la curda verdad

Makoke ha desvelado que descubrió una presunta infidelidad de Kiko Matamoros, por eso decidió poner fin a su historia de amor. Para ella lo peor fue que la supuesta amante estaba chantajeando al colaborador con un material bastante comprometido. Le pedía 1.000 euros por unas fotos del madrileño con poca ropa, lo que demostraba que había engañado a su mujer.

“Yo estaba de compras y por un problema con nuestros teléfonos los datos del teléfono de Kiko se volcaron en el mío. Allí vi unos correos electrónicos de una chica con la que se había intercambiado fotos y que le estaba extorsionando”. Nadie conocía esta versión y ahora los espectadores solamente desean que Matamoros responda a todo.

| Telecinco

La modelo ha aprovechado la oportunidad para desvelar que ya no tiene novio, rompieron hace poco tiempo. Reconoce que hay motivos, pero promete que no son graves y que tiene un recuerdo fantástico de él. Emma García le ha preguntado sobre este asunto y se ha mostrado más sincera que nunca.

“No me hagas hablar de eso porque me pongo a llorar, he sido muy feliz con él. He llegado a tocar el cielo, pero se ha acabado. Mantenemos una buena relación e incluso en unos días nos veremos”.

Makoke ha regresado con mucha fuerza

Makoke ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, por eso ha propiciado un juego tan divertido en Fiesta. El supuesto hermano de Kiko Rivera, según su versión, ha intentado coquetear con ella en una habitación de Telecinco. Ha sido un gesto inocente que les ha servido para tener más complicidad en plató.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La andaluza se ha reencontrado con Emma García, una presentadora que le ha aportado muchas cosas buenas. La vasca ha descubierto, solamente mirándola a los ojos, que había roto son su novio. Es evidente que entre ellas existe un vínculo muy especial.