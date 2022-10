Makoke y los 20.000 euros que le hunden todavía más y le obligan a pedir ayuda

Es conocido que Makoke, que hace unas semanas rompía con su último novio, no atraviesa un buen momento económico. Y es que, como se ha publicado en diferentes medios como Marca, tiene bienes embargados. Todo porque, al parecer, Hacienda le transfirió a ella las deudas de su exmarido, Kiko Matamoros.

Esta situación la tiene preocupada, aunque ahora ha vuelto a tener ingresos tras fichar por el programa Fiesta. Y también se encuentra molesta porque ella tiene la situación que tiene y él, que debe al fiscal algo más de 700.000 €, no deja de derrochar. Buena muestra de ello es que ahora le ha regalado a su novia, Marta López Álamo, un anillo de compromiso de 20.000 €.

Makoke, alucinada con el gesto de su ex

La madre de Anita Matamoros, aunque lleva años separada de Kiko, está al día de todo lo que él hace. De ahí que ahora ha sabido que se ha comprometido con su actual pareja. Un compromiso que les va a llevar a pasar por el altar el próximo mes de junio.

En redes sociales, Makoke ha visto al colaborador de Sálvame anunciar que vuelve a casarse y esta vez por la iglesia. Y precisamente en las mismas ha observado el espectacular anillo que ha regalado a su chica y que vale una verdadera fortuna. Una tasadora que ha consultado Sálvame es la que ha determinado que esta joya cuesta entre los 18.000 € y los 20.000 €.

Matamoros ni ha confirmado ni ha desmentido el valor dado por la experta. Lo único que ha hecho ha sido dejar de manifiesto que lo ha comprado en la lujosa firma Cartier.

Ante este 'desfalco' de dinero, los internautas se han quedado perplejos y han criticado que lo haga cuando debe una suma cuantiosa a Hacienda. Y perpleja se ha quedado también su exmujer, que de igual modo tiene problemas económicos y que, según rumores, recibe la ayuda de su primogénito. Ante la situación, lo único que ella ha manifestado en el programa donde trabaja ha sido que “no es nada que me sorprenda”.

“No me produce ningún sentimiento, me hace gracia. Me da igual, le deseo que sea feliz”.

Makoke ve complicarse su situación

La madre de Javier Tudela, por si fuera poco, ha visto que todo se complica para ella aún más. Y nuevamente por culpa del que fue su marido. Lo que ha sucedido es que Kiko le ha dado a conocer que va a demandarla.

¿El motivo de que tome medidas judiciales? Que la malagueña ha contado en televisión que él fue extorsionado hace tiempo cuando eran pareja.

Tras escucharla contar esta situación, el colaborador visiblemente enfadado, ha llamado al espacio donde esta trabaja. Lo ha hecho para anunciar que no se va a quedar de brazos cruzados. Así, ha dicho: “Llamo para esclarecer la verdad, la tenéis en la hemeroteca”.

“Me sorprende que se dé una versión distorsionada a la que en su día se dio. En mi vida me ha extorsionado nadie con ningún carácter sexual”.

Acto seguido, con la rotundidad que le caracteriza y ante la perplejidad de Makoke ha afirmado algo. Ha manifestado: “Me parece gravísimo y hay un ilícito legal absolutamente claro. No estoy para que nadie esté hablando de mí en televisión permanentemente para tener una percha”.

“Como es mentira, por el mismo procedimiento que tuvo acceso a mi correo electrónico, va a presentar en el juzgado las pruebas de la difamación de la que he sido objeto”.

