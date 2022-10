Makoke descubre al fin quién es y qué quiere hacer el padre de su hija pequeña

Makoke hace tres años que, tras dos décadas juntos y una hija en común, ponía fin a su relación con Kiko Matamoros, colaborador de Sálvame. Una separación que en absoluto fue amistosa y que actualmente los sigue teniendo enfrentados. Tanto es así que hay un nuevo hecho que tiene preocupada a la malagueña: su ex la va a demandar.

Ella ha podido saber que, tras sus últimas declaraciones, él ha decidido no quedarse de brazos cruzados. La ha tachado de mentirosa en televisión y ha establecido que va a tomar más medidas legales contra ella.

Makoke, desmentida por el padre de su hija Anita

Makoke hace unas semanas que expuso en su programa, Fiesta, que Kiko Matamoros hace tiempo había sido extorsionado por unas imágenes sexuales. Esta información fue desmentida por él también en directo y anunció que iba a demandarla por la misma.

Pero ahí no quedó todo. Hace unos días, ella contó en el mismo espacio que había tenido que soportar mensajes muy duros de su exmarido y del entorno de él. De ahí que llegó un momento que tuvo que denunciar ante la gravedad de lo que se le decía.

Él se encontraba de viaje con su prometida, Marta López Álamo, pero ya ha vuelto. Y lo primero que ha querido hacer es desmentir por completo a la andaluza. Lo ha hecho diciendo: “Tengo la verdad conmigo y lo voy a demostrar”.

“Para empezar son mensajes que no son míos. Mío hay uno, que es jocoso y que posiblemente le molestó, pero vamos que era en tono de cachondeo. Y luego hay otros que son mensajes de un tercero que administra a su voluntad sus palabras y lo que quiere decir”.

A esto ha añadido: “Aquí se han dicho muchas cosas que son mentira, algunas presuntamente en base a documentos oficiales”.

Makoke conoce las consecuencias de sus actos

La madre de Anita Matamoros ha sido testigo de como su ex ha visto las declaraciones que estos días ha hecho en televisión. Declaraciones tras las que ha dejado de manifiesto que va a actuar contra ella judicialmente. Así, ha afirmado: “Traigo la demanda que le he interpuesto por el tema de la extorsión con un material de carácter sexual”.

“Voy a tener que ampliar la demanda porque no había visto todo esto. Yo no la he amenazado en la vida. Esos mensajes repito que no han salido de mi teléfono, son de una tercera persona”.

En este punto, ha expuesto: “Makoke me ha denunciado por amenazas por decir que he tenido acceso a unos audios que si se hacen públicos se va a tener que ir de España. Por decir eso, me denunció por amenazas para que no vieran la luz esos audios, que no eran míos, pero que estaban en mi poder”.

“Si verdaderamente la he amenazado en otros términos, ¿no se me hubiera puesto una denuncia más gorda por amenazas? ¿En qué cabeza cabe? Es absolutamente falso. Y voy a demandar o a querellarme por adjudicarme una historia que no es mía”.

Emma García, la presentadora, ha intentado relajar un poco la tensión diciendo que están viviendo una situación que hace daño a los dos. Sin embargo, él ha sido muy claro: “A Makoke el único daño que se le hace es al bolsillo. Es lo único que ve amenazado”.