Makoke confirma las sospechas sobre la frágil salud de su exnovio Julio Iglesias

Makoke es una de las polemistas con más potencial de Telecinco porque forma parte de la crónica social desde hace dos décadas. Ha tenido relaciones con hombres influyentes, pero hay uno que destaca sobre el resto: Julio Iglesias. La historia salió a la luz hace unos meses y la andaluza no tuvo más remedio que reconocer que todo era verdad.

Makoke siempre ha sido muy prudente al hablar de Julio porque sabe que es una estrella mundial y no quiere perjudicarle en nada. Asegura que siempre ha sido muy cortés con ella, le tiene mucho que agradecer y le desea lo mejor. En las últimas semanas hay un rumor que circula con fuerza: el artista podría estar atravesando un momento delicado.

| GTRES

Makoke ha confirmado, gracias a una información aportada por Socialité, que Iglesias ha optado por desaparecer temporalmente. “No puedo hablar con él”, declara un amigo de Julio que lleva un tiempo intentando saber del artista. “Desde hace muchísimo tiempo vive alejado de los medios y hace mucho tiempo que no hace una convivencia continuada con Miranda”, desvela en Telecinco.

Julio Iglesias supuestamente está atravesando un momento complicado en lo que a salud se refiere, motivo por el que habría decidido apartarse. “Nadie sabe nada, no sé si será por su estado”, desliza una fuente que tenía una estrecha relación con él. “Sea lo que sea, para que Julio esté en la sombra debe estar pasándolo mal”.

La exmujer de Matamoros habló del tema en su momento y expuso todo lo que sabía: a su antiguo novio no le pasaba nada. Sin embargo, cada vez hay más periodistas que reciben informaciones preocupantes y la situación se ha descontrolado. “A lo mejor el hermetismo es para generar expectación”, comenta la periodista Nuria Marín.

Makoke podría revivir su historia con Julio

Makoke ha descubierto el posible motivo por el que Julio Iglesias ha optado por mantenerse al margen de los focos durante un tiempo. Según cuenta un periodista que era amigo suyo, el artista siempre ha querido escribir una autobiografía. Hay quien piensa que está escondido para encontrar la paz que necesita antes de relatar sus vivencias.

La colaboradora podría ocupar algún capítulo del libro, pues conoció a Iglesias en un momento muy especial para ambos. Fue ella la que cortó la relación porque no quería estar a la sombra del cantante, pretendía hacer su propia carrera.

| Mediaset

“La primera vez que le vi estaba trabajando en un concierto de azafata y me dijo que me sentara a su lado en la cena. Le dije que no y me senté con las otras chicas. Entonces cogió y se sentó él con nosotras”, recordó la madre de Javier Tudela en su momento.

Julio ha preocupado a los suyos, pues no es la primera vez que desaparece para trabajar y luego no cumple con su compromiso. “Es verdad que anunció que iba a hacer sus memorias, pero también dijo que iba a hacer una gira que no hizo”, declaran en Socialité.

Makoke ha tomado una decisión

Makoke, después de confirmar que los rumores sobre la salud de su ex cada vez suenan más fuerte, ha pesado en hacer algo. No va a pronunciarse porque todo el mundo sabe que ella tiene información privilegiada y no quiere incomodar a nadie. Siempre ha tenido un recuerdo fantástico de Julio y nunca le traicionaría hablando de un tema tan privado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Es un señor como la copa de un pino, yo no puedo decir nada malo de él”, comentó una vez en Viva la Vida. Desveló que Iglesias le regaló un reloj carísimo, pero ella se lo devolvió cuando rompieron. Desde entonces no ha vuelto a hacer ninguna confesión sobre este romance, pues sabe que está hablando de un hombre de fama internacional.