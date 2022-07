Makoke confirma lo que otros callan sobre las adicciones que tanto le han hecho sufrir

Makoke está en el punto de mira porque debe más de un millón de euros a Hacienda y sus problemas no dejan de crecer. Desde que se separó de Kiko Matamoros, su segundo marido, todo ha cambiado y cada vez tiene más guerras abiertas. El colaborador asegura que es una mujer interesada que le estuvo mintiendo durante los años que estuvieron juntos.

Makoke ha ganado dinero hablando de la separación, pero está en todo su derecho porque el padre de su hija ha hecho exactamente lo mismo. Ella trata el tema con mucho respeto, pero reconoce que sigue teniendo dolor porque no entiende cómo sucedieron los hechos. Todo iba bien hasta que empezaron a tener problemas económicos y el amor se escapó por la ventana.

Makoke sabe que su expareja ha tenido problemas con ciertas sustancias y por primera vez ha confirmado lo que otros intentan silenciar. Kiko Matamoros concedió una entrevista muy dura y dijo: “Soy cocainómano desde los quince años”. Algunos piensan que hizo estas declaraciones para llamar la atención y que su problema no es tan grave como quieren dar a entender.

La tertuliana ha dado un paso adelante para respaldar la teoría que se maneja en las redes sociales. “Yo lo que he vivido con él no era un consumo diario, era un consumo social”. Estas declaraciones han generado un debate interesante y muchos espectadores han empezado a poner en duda el testimonio de Kiko.

La madre de Javier Tudela asegura que ha hecho muchos viajes con su exmarido y que ha estado sin consumir durante todo el tiempo. Reconoce que sí le ha visto tomar sustancias en alguna fiesta, pero garantiza que no era algo que hiciera habitualmente. También ha dejado claro que no acudían juntos a tantos eventos, quizá su desconocimiento parta de ahí.

Makoke desvela qué es lo más complicado

Makoke conoce bien al padre de su hija Ana, por eso está convencida de que no ha tenido problemas para dejar de consumir en Supervivientes. Piensa que ha llevado mucho peor dejar de fumar, pues estaba totalmente abducido y lo lleva haciendo mucho tiempo. “Lo que le ha podido resultar difícil es el tabaco porque estaba muy enganchado, creo que sí lo habrá pasado mal”.

La colaboradora ha analizado el concurso de su ex y ha intentado ponerse en su lugar porque no quiere tener más conflictos con él. “Yo entiendo que diga que se ha sentido ridículo porque él es muy presumido, siempre ha sido el chulo de la clase”. Después de estas declaraciones ha dejado claro que no va a perdonar lo que le ha hecho, pero sí está dispuesta a pasar página.

“Él se fue y me dejó de regalo una portada en la que se hablaba de mí, pero yo sabía que en el concurso no iba a hablar de mí. Es normal que hable de mi hija porque también es suya, pero yo no voy a hablar de ella”, comenta aludiendo a Ana Matamoros. La influencer no quiere saber nada de la prensa del corazón porque piensa que le resta valor dentro de su carrera profesional.

Makoke ha sembrado todo tipo de dudas

Makoke ha confirmado lo que los compañeros de Kiko Matamoros callan para evitar que la noticia tenga demasiada repercusión. Supuestamente sus adicciones no son tan duras como quiere dar a entender, aunque sí que son ciertas. Asegura que su exmarido no consumía de una forma habitual porque todos los días entrenaba en el gimnasio que tenían.

La modelo ha generado un debate y el público parece estar de su lado, pues el paso del tiempo ha demostrado que no mentía. Es la primera en reconocer su crisis financiera, por eso quería concursar en Supervivientes 2022. Matamoros vetó su presencia en el programa porque no estaba dispuesto a coincidir con ella y menos teniendo a su novia Marta en el plató.