Makoke confirma que el bebé llegará porque el médico ha encontrado un tratamiento

Makoke es una auténtica caja de sorpresas. La exmujer de Kiko Matamoros parece dispuesta a ponerse el mundo por montera y a hacer de la vida una fiesta.

Hace unos meses, se abría el debate sobre el tren de vida que lleva Makoke. Yates, vacaciones permanentes, tratamientos de belleza y comidas en restaurantes casi a diario ponían en alerta a varios periodistas. ¿Cómo podía Makoke llevar esta vida de lujo? ¿De dónde sacaba el dinero la rubia colaboradora para vivir casi sin trabajar?

Por aquel entonces, únicamente colaboraba en Viva la vida, un día por semana. Ahora, que este espacio televisivo se ha despedido, ni eso. Sin embargo, las redes sociales de Makoke son un festival de ocio y lujo.

En la playa, tumbada al sol de los yates, en photocalls, fiestas o practicando surf. Lleva incontables días en Ibiza, vuelve a casa un tiempo y vuelve a hacer maletas hacia algún otro destino paradisiaco. Sin duda, Makoke sigue con su elevado tren de vida y disfrutando del verano y de sus amigos.

Sin demasiada claridad en las cuentas, las dudas sobre los fondos de Makoke se resolvieron con una supuesta herencia familiar. Su ex apuntaba que "desgraciadamente sus padres fallecieron y posiblemente a lo mejor le venga de ahí, eran una familia acomodada".

Sin embargo, Kiko también decía que "son seis hermanas y le habría embargado la herencia la Agencia Tributaria". Makoke pone la mejor de sus sonrisas y sigue luciendo palmito y disfrutando de buenos amigos como Tony Spina.

Makoke y el embarazo que le alegrará el otoño

Makoke y Tony Spina tuvieron una relación fugaz, tras coincidir en un reality. Su amor fue tan intenso como fugaz y tras casi un año de noviazgo, la pasión se apagó y vieron que eran incompatibles.

No obstante, quedó entre ellos una bonita amistad y no han perdido el contacto. Makoke ha seguido soltera (actualmente se la relaciona con Javier Berrio), pero Tony empezó una relación con Marta Peñate, otra de las triunfadoras de Supervivientes de este año.

Tony siempre ha querido formar una familia, algo que con Makoke era biológicamente complicado. No obstante, sí lo va a lograr con Marta o eso esperan. Así pues, el ex de Makoke y su novia han anunciado que en septiembre ella se va a someter a un tratamiento in vitro para tener un bebé.

En Sálvame, que no se pierden una, han querido montar el show con el tema y han traído a Marta en una camilla de hospital, simulando estar ya embarazada.

"Sinceramente, tengo ilusión y no quiero atrasarlo mucho, pues me tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas", cuenta Marta. La actual novia de Tony tiene solamente un riñón. "Los problemas nefrológicos van acompañados de problemas uterinos muchas veces y es mi caso", ha confesado Peñate.

Makoke es muy fan de las celebraciones, por lo que seguramente sea una de las invitadas a la boda de Tony y de Marta. Eso sí, tendrá que esperar a que nazca el bebé, pues la intención de la pareja es primero ser padres y luego, en un futuro, celebrar su enlace matrimonial.

El jardín de Makoke, en el foco de la polémica

Makoke siempre presume de chaletazo y son habituales las fotos en su terraza, al lado de la piscina. Tony Spina conoce bien el inmueble, igual que lo conoce Kiko Matamoros, el ex de la rubia influencer.

Ahora, el jardín luce visiblemente deteriorado, algo en lo que ha reparado en Socialité. Según el padre de Anita Matamoros, "me trae sin cuidado la vida de esta señora, de su jardín y del gato que sale en las fotos. Yo cuando estaba allí había contratado un jardinero y había unas plantas de bambú muy bonitas, pero me trae sin cuidado".

Makoke, este verano, tampoco pisa demasiado su casa. Prefiere las calles de Ibiza, los yates y la playa.