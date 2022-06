Makoke confiesa que estuvo una noche con Gerard Piqué y admite sus sentimientos

Makoke lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y ha sido testigo de acontecimientos históricos. Siempre ha estado muy bien relacionada y maneja información sobre los personajes del momento, por eso colabora en Telecinco. Recientemente ha acudido al plató de Viva la Vida y ha desvelado que ha compartido varias fiestas con Gerard Piqué.

Makoke está convencida de que el futbolista es el claro perdedor de la batalla, pues todos los medios le acusan a él del fracaso matrimonial. Emma García, presentadora de Viva la Vida, ha resaltado que el catalán siempre ha sido muy discreto, pero su colaboradora no está de acuerdo. Ha hecho unas declaraciones que van a dar mucho de qué hablar, pues ponen encima de la mesa una teoría bastante sorprendente.

| Europa Press

“Yo no le he visto discreto, que he coincido con Piqué en el mundo de la noche hace muchos años y no es discreto. Precisamente como él era un hombre casado yo le he visto en actitudes que discreción no es la palabra idónea”. La exmujer de Matamoros ha señalado al futbolista con estas declaraciones y más tarde ha desvelado lo que siente por él.

Makoke ha sorprendido a todos al desvelar que ha estado varias veces con Gerard en la noche madrileña, era un dato que se desconocía. La colaboradora ha dejado claro que no tienen ningún tipo de relación de amistad, de hecho no le genera simpatía. “No me cae bien”, ha explicado antes de que el público empiece a especular más de la cuenta.

Gerard Piqué está en boca de todos y se ha visto obligado a emitir un comunicado para aclarar cuál es su situación sentimental. “Nunca llegaron a casarse, que eso también dice mucho, ella dijo que quería mantener la magia”, explica la periodista Pilar Vidal. Esta experta en información ha sido la primera en confirmar la separación del icónico matrimonio.

Makoke tiene una opinión clara sobre Gerard Piqué

La exmujer de Kiko Matamoros trabaja de colaboradora en Viva la Vida y siempre aporta información sobre los temas del momento. La separación de Shakira y Piqué no le ha pillado de sorpresa porque conoce bastante bien al futbolista. Ha estado varias veces en el mismo local nocturno que él y sabe que su comportamiento no es el más acertado

| GTRES

“Cuando ha habido esas crisis ella ha tenido las pruebas y lo ha comprobado, así que tonta no es. Ahora mismo hay sobre la mesa una chica, pero no sé qué tipo de relación han podido tener. Hay unas imágenes que igual salen la semana que viene que se habían guardado”, explica Pilar Vidal.

Piqué supuestamente ha mantenido una relación especial con una mujer a espaldas de Shakira, lo que habría provocado la ruptura. Hasta ahora nadie ha podido demostrar esta acusación, pero Pilar asegura que las pruebas llegarán muy pronto. De momento hay que esperar y atenerse a las palabras del comunicado, que ha sido redactado por Shakira.

Makoke desvela su vínculo con Gerard Piqué

La colaboradora ha pillado al público desprevenido porque nadie sabía que frecuentaba los mismos locales que Gerard Piqué. Tiene mucha experiencia y sabe que la prensa pondrá encima de la mesa el nombre de muchas supuestas amantes. Su compañera Isabel Rábago reconoce que los rumores de crisis habían empezado hace mucho, aunque ella no se los había tomado en serio.

“Me ha sorprendido el comunicado porque yo tenía esperanzas de que pasara lo que ha pasado en otras ocasiones. Sinceramente yo pensaba que esto era una vez más, aunque es verdad que él se ha trasladado a otro domicilio. Pensaba que se habían dado un tiempo porque ella tiene problemas con la justicia por el tema de Hacienda”, explica Rábago.