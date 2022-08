Makoke comparte su casa con el hombre equivocado y el dinero desaparece de repente

Makoke ha vuelto a convertirse en noticia. Y es que, después de mucho tiempo alejada del foco mediático, la colaboradora de televisión ha sido duramente criticada tras salir a la luz unas comprometidas fotos del hogar que compartió con su exnovio.

Desde que rompió su relación con Tony Spina, no se ha vuelto a saber nada de la vida amorosa de la televisiva. Y es que todo apunta a que, tras sus dos sonados fracasos sentimentales, Makoke ha aprendido la lección.

El pasado martes, 16 de agosto, el programa Sálvame emitió unas imágenes de la residencia que Kiko Matamoros y su exmujer compraron cuando todavía estaban casados.

La malagueña compartió en sus redes sociales unas instantáneas de su jardín después de que su hijo, Javier Tudela, se encargara de hacerle un lavado de cara a la zona. Pero parece que todos estos cuidados no han sido suficientes. Y es que, gracias a estas fotos, ha quedado al descubierto el estado en el que se encuentra el hogar familiar.

El exmarido de Makoke carga duramente contra ella

Makoke no ha tenido mucho cuidado a la hora de mostrar el estado de la residencia que compartió con Kiko Matamoros durante su matrimonio. Y es que, tal y como se ha podido ver en Sálvame, el estado de las zonas exteriores no puede ser peor.

Según se ha podido ver en las imágenes que la tertuliana de Telecinco ha publicado en las redes sociales, el jardín de la vivienda ha sufrido algún que otro deterioro.

Y esto es algo que no ha pasado desapercibido para los colaboradores del formato, que no han dudado en afirmar que "si esto está así por fuera, cómo estará por dentro".

Pero, sin duda, el que más impactado se ha quedado ha sido Matamoros. El exmarido de Makoke no daba crédito a lo que estaba viendo, ya que cuando él vivía en aquel lugar "había contratado un jardinero y había unas plantas de bambú muy bonitas".

"Ahora, me trae sin cuidado la vida de esta señora, de su jardín y del gato que sale en las fotos", ha asegurado con dureza el colaborador de Sálvame. "De verdad, cada uno que tenga la casa como quiera o como pueda".

Por otra parte, el exsuperviviente no ha querido entrar a valorar el trabajo que ha hecho el hijo de Makoke en el jardín durante las vacaciones de verano de su madre.

"No quiero ofender a ese muchacho, ni a nadie. Por esa casa no tengo ninguna estima. Solamente reclamo la parte económica que me corresponde y espero que algún día pueda hacerse realidad. Y nada más. Me da igual lo que les pase, me trae sin cuidado".

Y es que Kiko aprovechó la ocasión para aclarar otra de las polémicas que se ha generado alrededor de este inmueble: su precio. "Yo no me he gastado 2 millones de euros en esa casa, yo pagué unos 100 000 euros".

"Yo la compré por una oportunidad que tuve con la promotora y la compré en 1 350 000 euros", aseguró el exrepresentante de famosos.

Makoke no mantiene muy buena relación con Kiko

Desde que Makoke y Kiko pusieron punto y final a su matrimonio, ambos entraron en una guerra mediática que parece no tener fin. Pero, lo que más le dolió al colaborador de Sálvame fue su distanciamiento con Anita.

Para la diseñadora de moda, la separación de sus padres fue un duro golpe. Por eso, tomó la decisión de posicionarse del lado de su madre.

Aunque a día de hoy sigue sin hablarse con su progenitor, lo cierto es que el pasado mes de julio, la joven confesó que quería retomar el contacto con el tertuliano. "A mí el rencor, la envidia y el odio es algo con lo que no he crecido. Sé perdonar y sé pedir perdón".

"Me gustaría hacer una lectura positiva... Yo tampoco pierdo la esperanza, aunque a veces se vive más cómodo sin esperanza porque, a veces, es una fábrica de dolor y decepción. Yo espero que, con el tiempo…", aseguró Kiko.

"La quiero como quiero al resto de mis hijos y, supongo que, tarde o temprano, tendremos que reencontrarnos e intentar poner solución a nuestra separación".