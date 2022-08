Makoke, asustada por lo que ha sucedido en su casa y por si sale afectado el bebé

Ahora que Viva la vida ha llegado a su fin, el futuro laboral en televisión de Makoke está en el aire. Pero hoy, no es eso lo que preocupa a la exmujer de Kiko Matamoros. Es otra cosa mucho más seria que podría afectar al bebé de su niño, Javier Tudela.

Makoke tiene mucho miedo

Desde hace años, la figura de Makoke ha sido muy importante para la prensa rosa. Ya lo era cuando aparecía en pantallas como azafata de los cupones de TVE. Era cuestión de tiempo que, desde aquel trabajo, su figura creciera como la espuma en televisión.

Hasta hace apenas unos días, ocupaba una silla en Viva la vida, el programa por excelencia de los fines de semana en Telecinco. Sin embargo, la cadena ha tomado la decisión de eliminar por completo este formato, por lo que su futuro laboral está actualmente en el aire.

| FórmulaTV

Eso la tiene totalmente aterrada. Después de trabajar toda la vida para el mundo rosa, no saber qué será de ella le tiene quitado el sueño.

Sin embargo, la preocupación de estos días es mucho mayor. Makoke está aterrada y muy preocupada por su nieto. El hijo de Javier Tudela, su hijo mayor, corre más peligro que nunca y eso que todavía no ha cumplido sus dos años de vida.

El bebé corre peligro

Dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia siempre es buena noticia. Lo fue para Makoke que, después de anunciar a golpe de exclusiva su separación con Kiko Matamoros, necesitaba una alegría.

Su también ruptura amorosa con Tony Spina no ayudó en absoluto. Por eso, la llegada del pequeño Javier fue una luz al final del túnel para Makoke.

| GTRES

La relación que mantiene con el pequeño es muy estrecha. De hecho, no hay semanas que no vea a su pequeño. Sin embargo, en los últimos días, la colaboradora está muy preocupada por él y es que el pequeño corre peligro.

El motivo no es otro que un supuesto mal de ojo que tiene aterrado a la familia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Un supuesto mal de ojo

Makoke está tan preocupada, que no ha sido capaz de dar declaraciones al respecto. Ha sido su hijo, Javier Tudela que ha aprovechado las cámaras para explicar su malestar. Al parecer, el padre del bebé no sabe qué hacer.

En uno de sus últimos eventos, Javier Tudela explicaba qué era lo que más le preocupaba. Todo ello relacionado con problemillas en su vivienda. Como desperfectos en las tuberías, las losas del suelo y la piscina han hecho que el hijo de Makoke tenga un nuevo quebradero de cabeza.

| Europa Press

“Esto es muy fuerte. Hablamos de esto como si fuera cualquier cosa. No es para reírse”, concluía. Al parecer, estos desperfectos en su casa han hecho que Javier haya contado con la ayuda de una profesional.

Se trata de una mujer que le ha ayudado a intentar conocer qué está pasando realmente alrededor de él y de su familia. “Ayer me echaron las cartas. Cogí a una chica y le dije que me echara las cartas. Dicen que tenemos ahí algo, pero no sabemos lo que es” ha explicado Javier.

Por el momento, tanto Javier con Makoke han decidió seguir con su día a día. La familia no ha tomado ninguna decisión, pero no sería de extrañar que próximamente lo hicieran. Para eso tan solo queda esperar.

De lo que no cabe duda es de que el pequeño de la familia ha llegado para hacerles la vida mucho más fáciles a todos.