Makoke acepta que el embarazo será complicado y que tendrá serios problemas

Makoke actualmente trabaja de colaboradora en Viva la Vida, pero su trayectoria profesional es muy extensa y está plagada de éxitos. Hubo un tiempo en el que intentó trabajar en Sálvame, pero rechazó el empleo porque era demasiado duro para ella. Por aquel entonces era mujer de Kiko Matamoros, quien hizo lo imposible para que no sufriera.

Makoke ya no está con Kiko Matamoros, de hecho tiene muchos conflictos con él y le acusa de haber mentido en temas importantes. El tertuliano quiere volver a ser padre junto a la modelo Marta López, su novia desde hace más de dos años. Este embarazo traerá muchos problemas, entre otras cosas porque la hija de Matamoros no quiere tener relación con Marta.

Makoke piensa que Marta López está obsesionada con ella y mostró unos mensajes que demostraban esta supuesta fijación. El nuevo bebé generará bastantes conflictos, pero la colaboradora está preparada y sabe qué responder en cada ataque que recibe. Lo único que quiere es que su hija Ana no salga salpicada del revuelo porque es influencer y el mundo del corazón no le beneficia.

Ana Matamoros se distanció de Kiko hace unos meses y desde entonces no ha vuelto a tener relación con él. Su nuevo hermano podría cambiar la situación, pero será bastante complicado que la familia llegue a un acuerdo. Una persona que conoce al patriarca del clan ha hablado en Informalia sobre este embarazo que ocupará tantas horas de televisión.

“A Kiko le gustaría celebrar su boda antes de final de año, será un enlace por lo civil, con la familia y los amigos cercanos. No creo que a estas alturas de su vida quiera arreglar el papeleo para casarse por la Iglesia. También quiere que Marta se quede embarazada pronto, sueña con ser padre de nuevo y se ríe cuando hablamos de este tema”.

Makoke descubre las novedades del bebé

Makoke tiene por costumbre ser discreta, ya vendió su vida en el pasado y no obtuvo una buena experiencia. Es una mujer comprometida con su trabajo, por eso responde a todos los conflictos, pero intenta no llamar la atención. Prefiere no hablar del embarazo de Marta López, una noticia que será bastante complicada de asumir.

La pareja actual de Matamoros ha frenado los sueños del colaborador porque no se siente preparada para ser madre. Le ha prometido que le dará un nuevo bebé, pero tendrá que esperar un tiempo porque considera que no está en el momento oportuno. Primero quiere casarse con él y está convencida de que se lo pedirá de una forma especial.

“Primero la boda y más tarde el embarazo. Mi idea por ahora es no ser madre, hay que esperar un poco. En cuanto Kiko me pida que nos casemos, le contestaré que sí”, explicó Marta.

La modelo presume de tener una relación perfecta, por eso sabe que su novio le pedirá matrimonio en unas circunstancias muy concretas. “Sé que desea pedírmelo de una manera bonita y muy especial”.

Makoke desveló cómo era la situación real

Makoke ha ganado mucho dinero gracias a su talento en televisión, pero actualmente no tiene tantas colaboraciones como antes. Su ritmo de vida sigue siendo el mismo, así que ha reconocido que está sufriendo ligeros problemas. Ella misma explicó que quería concursar en Supervivientes 2022 para sanear sus cuentas, pero su exmarido no lo permitió.

La tertuliana de Viva la Vida está desilusionada con Kiko y solo quiere que su nuevo hijo no afecte a Anita Matamoros. La influencer no tiene intención de retomar la relación con su padre porque se siente decepcionada con él. Su objetivo es desvincularse de los escándalos para llamar la atención de marcas importantes y consolidar su carrera en Instagram.