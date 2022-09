Maite Zaldívar admite que lo que se dice del cáncer de su hija Elia es cierto

La hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar vio como se convertía en noticia. Elia Isabel Muñoz Zaldívar, de 40 años, confirmó el 10 de enero de este mismo año un duro revés para ella y para su familia.

La joven, luchaba contra un cáncer que podía arrebatarle la vida. Su madre, Mayte Zaldívar aseguró, rota de dolor: "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada".

"El Español" fue el primer medio que pudo contactar con Elia, aunque no habló demasiado. "Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Mucas gracias y disculpa no poder decir más".

El duro cáncer que sufre la hija de Mayte Zaldívar

Desde ese mismo día, la hija de Mayte Zaldívar se ha centrado exclusivamente en luchar contra la enfermedad que padece. Tiene la gran suerte de tener todo el apoyo de su familia, sobre todo de su hija, Vega.

En aquel entonces, únicamente la familia más cercana estaba al tanto del bache de salud que pasaba la hija de Mayte. Fueron sus padres, su marido y alguna amiga de más confianza.

Tras nueve meses luchando contra la enfermedad, los medios de comunicación han intentado ponerse en contacto con ella para conocer su estado. De todas maneras, el intento se ha quedado justamente en eso. No quiere decir nada y prefiere mantener en silencio esta lucha.

Una fuente cercana ha podido develar que "sigue su lucha y a veces no todos los días son buenos". Dejaba bien claro que ella "nunca ha sido un personaje público", por tanto, prefiere mantenerse al margen.

"Ahora lleva una vida muy tranquila y, sobre todo, volcada en su recuperación. Todavía le queda camino por recorrer, pero está fuerte". Su trabajo ha pasado ya en segundo plano, considera que ahora su prioridad es su salud.

De todas maneras, está muy pendiente de su negocio, Trekking Running, gracias a Raúl, su marido. Raúl desvelaba que "está toda la familia cogida de la mano y a Julián y Mayte les ha enseñado mucho este revés".

| Telecinco

Su hija, su mejor apoyo

La hija de Elia, Vera, es su asidero y esperanza, por quien está luchando. "El que Vega esté lo cambia todo. Su lucha se hace más fuerte. Ella y Raúl son su motivación diaria", aseguraron en un medio de comunicación.

Mayte Zaldívar sabe que su hija es fuerte y nada podrá derrumbarla. "Han salido de épocas terribles, de cárcel y linchamientos públicos. De esto también saldrá. Elia es muy resiliente, está todo cogido a tiempo y los médicos tienen mucha esperanza".

El ex matrimonio conformado por Mayte Zaldívar y Julián Muñoz se encuentran consternados y abatidos por la terrible noticia. Solo piden que se rece mucho por la salud de su única hija en común.

| Mayte Zaldívar @mzaldivargarcia

En enero, Mayte Zaldívar llamó al programa "Sálvame" y narrando el terrible bache por el que atraviesan. "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada".

Mayte se encuentra devastada, "es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien".

No ha sido su único bache

Y es que Elia, por más que haya permanecido toda su vida en segundo plano, fue visible el inmenso dolor que la entrada a prisión de su padre le provocó. Elia se ha mantenido siempre alejada del foco mediático, ya que no le gusta todo este mundo, protagonizado por sus progenitores.

Antes de su enfermedad, Elia solía unirse a los eventos deportivos que organizaba su esposo. Nunca se perdía ninguna maratón, ya que el deporte es una de sus aficiones favoritas.