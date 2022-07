La madre de Fidel Albiac, salpicada por la muerte que tanto ha hecho llorar a Rociíto

Fidel Albiac, en contra de lo que pueda parecer, ha sido uno de los grandes damnificados de la carrera televisiva de su mujer. Rociíto, como es lógico, ha hecho todo lo posible para lavar su imagen, pero los efectos secundarios no han tardado en llegar. La hija de Rocío Jurado ha situado a su esposo en el punto de mira y él nunca ha querido protagonizar ningún escándalo.

Fidel Albiac ya se ha acostumbrado a recibir críticas, pero durante todo este tiempo no ha estado en silencio: ha luchado en los juzgados. Las autoridades le han dado la razón más de una vez, pues ha sido víctima de atrevimientos muy injustos. Antonio David Flores le ha acusado de estar motivado por intereses económicos, pero nada de eso es cierto.

Fidel comprende que está casado con un rostro muy conocido, pero no tolera recibir críticas de personas que no están legitimadas para opinar. El primero que se ha aprovechado del tirón mediático de Rociíto es Antonio David, de ahí que no pueda hablar del tema. A Raquel Mosquera, otra de sus grandes rivales, le sucede exactamente lo mismo, así que debería estar callada.

Rociíto ha explicado que su suegra, la madre de Fidel, fue una de las primeras personas en enterarse del fallecimiento de Pedro Carrasco. Estaba con ella en un centro comercial cuando el abogado le llamó para que regresara a casa, pues tenía que contarle algo importante. En el nombre de Rocío, el nuevo documental de la madre de David Flores, ha sacado a la luz este turbio suceso.

“Estaba en un centro comercial con mi suegra y nada más entrar percibo que la gente me está mirando de una forma rara. Entonces seguimos y al poco sonó el teléfono y era mi marido. Ella atendió el teléfono de pie, no la oí decir nada y la vi como que se iba para el suelo”, relata Rocío.

Fidel Albiac ha intentado proteger a los suyos

Fidel se enteró de que había fallecido Pedro Carrasco y llamó a su madre para que regresara a casa con Rociíto e intentar protegerla. No quería que nadie le diese la noticia de una forma inoportuna, tenía que ser él quien le explicara lo que había sucedido. Este suceso ha situado a la suegra de Rocío en el punto de mira, una mujer que nunca había estado expuesta.

Albiac podría haber contado este suceso en televisión o en la portada de alguna revista a cambio de mucho dinero, pero no lo ha hecho. Es una de las pocas personas que siempre le ha sido leal a la hija de la Más Grande, nunca le ha traicionado. Hay sucesos que tienen que estar encima de la mesa para que el público comprenda todo el esfuerzo que ha hecho el abogado.

El yerno de Rocío Jurado se hizo cargo de la situación, a pesar de que cuando recibió la noticia se encontraba en Andalucía. No tardó en desplazarse hasta Madrid para llevar a su mujer al funeral de Pedro Carrasco, un entierro que fue bastante polémico. Cuando llegaron le abuchearon, a él y a la hija del boxeador, pero ahora todo el mundo sabe el motivo.

Fidel Albiac salvó a Rociíto de una situación límite

Fidel acaparó todos los titulares de la época porque recibió insultos cundo llegó al funeral de su suegro. Rociiíto asegura que eran “cuatro o cinco” contratados por Antonio David Flores, supuestamente él orquestó todo el montaje. Esta situación terminó con el ánimo de Rocío, quien acababa de perder a su padre y no tenía fuerza.

Albiac siempre ha sabido que su madre tenía información privilegiada de lo que sucedió, pero ha preferido ocultar este detalle. Ha intentado que la prensa no se acerque a ella para investigar sobre el asunto. Ahora hay muchos periodistas que están deseando localizarla e intentar descubrir cómo vivió el proceso.