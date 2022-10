La madre de Belén Esteban confirma los rumores sobre Miguel Marcos

Belén Esteban es una de las mujeres más transparentes del mundo de la televisión. Miguel Marcos sabe que es todo espontaneidad y por eso tiene tanto éxito en su vida profesional. La naturalidad vende mucho y ella está orgullosa de que la quieren tal y como es.

Belén Esteban utiliza las redes sociales de forma frecuente, como bien sabe Miguel Marcos. Le gusta, en momentos especiales, homenajear a los pilares de su familia que le han ayudado durante todos estos años desde que es famosa.

La de Paracuellos ha pasado por varios baches importantes a nivel personal desde que todos la conocimos por su relación con Jesulín de Ubrique. Y sabe que los suyos siempre estarán ahí para apoyarla cuando más lo necesite.

Belén Esteban y el 'zasca' mayúsculo que no vio venir Miguel Marcos

Además, Belén, que ya de por sí es una mujer muy cariñosa, ha visto como desde que se rompiese la pierna en abril de este año, sus sentimientos han variado.

Y es que estos han salido de su interior más de lo normal y está muy sensible cuando llega una fecha especial a su vida.

Lo cierto es que el pasado domingo, la tertuliana tuvo a bien publicar un vídeo en el que aparecía junto a su madre Carmen Menéndez. Y lo publicó con motivo de su aniversario.

| La Noticia Digital

La progenitora de Belén Esteban cumplió 79 años. Así las cosas, toda la familia de la colaboradora se fue a comer con ella para celebrar esta fecha marcada en rojo en el calendario de la madrileña.

Sale a la luz la cruda realidad del matrimonio

El caso es que en este vídeo podemos ver a la de Paracuellos dirigirse a ella con unas palabras muy cariñosas que han emocionado a la buena de Carmen.

| Trendings

"¿Tú sabes lo que te queremos mis hermanos y yo?", le pregunta a su madre, mientras le coge su mano. "Mucho", contesta Carmen. "¿Y tus nueras?", insiste Belén, a lo que su madre contesta: "Mucho también".

"¿Y tu yerno?", pregunta la tertuliana, y su madre le dice: "Bueno, mi yerno es especial". En ese momento dado, la madre de Belén ha querido alabar a su marido, Miguel Marcos, pero la madrileña le ha frenado en seco para sorpresa de todos.

"No saques la cara por Miguel tanto", le ha espetado. Este comentario seguro que no ha gustado demasiado al conductor de ambulancias. Pero lo cierto es que, tras la frase de Belén, no se ha escuchado ninguna reacción por parte del marido de esta.

Miguel Marcos se queda sin reacción tras ser afeado por su esposa

Esa emotiva conversación entre madre e hija finalizaba de la forma más bonita cuando Belén le decía esto a Carmen. "Eres lo mejor que tenemos, nuestra madre, y lo mejor que nos has enseñado en la vida. Te quiero", rezaba el mensaje antes de darle un emotivo beso.

Lo cierto es que el vídeo se ha vuelto viral y en pocas horas ha sumado más de 60.000 likes. Y muchos han sido los famosos que han comentado esta publicación. Anabel Pantoja, Candela Peña, Eugenia Martínez de Irujo, Paula Echevarría, María Patiño o Tamara Gorro, entre otros.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ese misterioso mensaje les ha descolocado por completo a aquellos que piensan que Belén y Miguel forman un matrimonio muy unido. Y es que esa frase tan controvertida de la colaboradora de Sálvame a su madre refiriéndose a su esposo deja muchas dudas. Tal vez, su relación no es tan idílica como nos ha hecho ver en estos últimos años la de Paracuellos.