La madre de Ana María Aldón habla del embarazo de su hija y desvela quién es el padre

Ana María Aldón está de celebración: cumple cuatro años de casada con José Ortega Cano, quien hasta hace nada era su inseparable aliado. El matrimonio no atraviesa por un buen momento, pero Ana luchará hasta el final por conseguir salvarlo. Para ella lo más importante es el hijo que tienen en común, por eso sufrió tanto cuando la familia del torero desconfió de su fidelidad.

Ana María Aldón le propuso a su marido hacerse unas pruebas de paternidad, nunca ha tenido miedo de que descubra nada. Sin embargo, los hermanos de Ortega Cano supuestamente fueron capaces de dudar del ADN del pequeño de la casa. En Telecinco han recordado que la madre de Aldón fue la primera en hablar del embarazo y del padre del bebé.

Ana María puede presumir de pertenecer a una familia unida, nunca ha necesitado el dinero ni la fama porque estaba bien acompañada. Su mamá no tardó en dar la cara por ella después de que en Sálvame sacaran a la luz un testimonio muy polémico. El equipo del programa habló con un vecino de Aldón y sus declaraciones sembraron una gran polémica.

Según contó el testigo anterior, “a la madre de Ana le dio un disgusto” cuando se enteró de que estaba embarazada de Ortega Cano. “Se ha disgustado muchísimo porque no concibe que le haya hecho una barriga, se podrían haber esperado un poquito”. Esta versión fue desmentida por la protagonista, quien aseguró que siempre iba a estar al lado de su hija.

Ana María dio un emotivo discurso en Ya es Verano y dejó claro que el padre de su pequeño era Ortega Cano. Los espectadores le han aplaudido de forma masiva, incluso hay quien le ha convertido en un icono del feminismo español. Algunos periodistas, como Paloma García-Pelayo, consideran la tertuliana ha recibido varios ataques machistas.

Ana María Aldón ha hecho historia

Ana María se hizo un hueco en la prensa por ser mujer de Ortega Cano, pero el tiempo le ha dado una identidad propia. Es uno de los rostros más queridos del momento porque ha demostrado que siempre está en posesión de la verdad.

En Telecinco han emitido unas imágenes de su familiar en las que habla del embarazo con total naturalidad. Deja claro que el niño llevará la sangre del viudo de Rocío Jurado, nunca ha dudado ni lo más mínimo.

Aldón siempre ha contado con el apoyo de los suyos, no es cierto que su entorno no quisiera que se quedase embarazada del diestro. “A mí me parece muy bien, no estoy disgustada”, comentó su madre en Sálvame cuando salió la noticia. “A mí no me tiene que gustar, a la que le tiene que gustar es a ella y yo la veo feliz, sabe lo que hay y lo que tiene”.

Más adelante concedió unas declaraciones en El Programa de Ana Rosa para dejar claro que estaba deseando conocer a su nieto. “Ellos son mayores y pueden hacer lo que quieran, ella ahora mismo está muy bien con el embarazo. No tiene antojos porque está de poco tiempo y no me está dando mucha guerra”, comentó con total naturalidad.

Ana María Aldón se enfrenta a una fecha importante

Ana María ha cumplido cuatro años de casada al lado de Ortega Cano, el momento actual no es bueno, pero intentará que lo sea. Su entorno tiene claro que el torero es el padre de su último hijo y saben que es injusto que se hable de este tema. Los espectadores se han lanzado a las redes para apoyarla masivamente

Aldón reconoce que la familia de su marido dudó de ella y admite que le sometían a preguntas bastante incómodas. Pero respondía a todo porque no tiene nada que ocultar, todo lo contrario: debe sentirse orgullosa de su pasado. Era propietaria de una tienda que generaba muchos ingresos y mantenía a todos los suyos, nunca ha necesitado nada de nadie.