El marido de Lydia Lozano, mudo al saber que ella ya ha descubierto lo del sujetador

Lydia Lozano no levanta cabeza y ha sumado una nueva operación a la que ha tenido que soportar durante los últimos años, algo que le afecta mucho a su estado anímico. Lo cierto es que la canaria es una mujer muy intensa y cada revés que padece en la vida se lo toma muy a pecho.

El pasado jueves veíamos a la tertuliana de Sálvame confirmar que tenía que pasar por el quirófano para operarse de la espalda. En una breve entrevista que ofreció a Jorge Javier, la veterana colaboradora de Telecinco estaba muy nerviosa y presa de los nervios rompió a llorar en pleno directo.

Horas más tarde, Lydia llegaba al hospital junto a su marido Charly para pasar por quirófano y lo cierto es que la operación fue satisfactoria para ella.

El marido de Lydia Lozano se entera de que la situación es complicada

A pesar de la preocupación que padecía horas antes de entrar en quirófano, todo fue mejor de lo esperado. Sabedora de que hacía poco tiempo que también se había operado del brazo tras un accidente doméstico, las únicas palabras que le salían a Lozano eran estas. "Menuda racha llevo", lamentaba la periodista ante las cámaras de Sálvame.

Finalmente y tras operarse la octava vértebra que se había fracturado y que había afectado a la séptima, Lydia respira, pero no del todo. Ya, desde su propia casa, ha comenzado una rehabilitación que será más complicada de lo que parece. Tendrá que armarse de paciencia y seguir las recomendaciones de los médicos para no dar un paso en falso.

Según le han aconsejado los médicos tras operarse, la colaboradora tiene que salir cada día a caminar en torno a una hora.

Cuando ayer Lozano salió de casa para dar un paseo por las cercanías de su hogar, una reportera de Socialité no dudó en preguntarle cómo se encontraba. Además, la canaria charló durante unos minutos con María Patiño en pleno directo.

Lydia Lozano se rompe en plena calle y confiesa lo del sujetador

"Sabes que soy muy coqueta y me he pintado los labios y un poco de colorete", decía Lydia Lozano con humor a su compañera de cadena.

Patiño quería salir de dudas sobre el estado actual de su amiga y la entrevistada ha admitido que se encuentra bastante mal.

"Tengo todos los dolores del mundo, llevo una serpiente de hierro en la espalda, que la tengo que llevar menos cuando me meto en la cama. Tengo un dolor horroroso y cuidándome la osteoporosis", exponía con la voz entrecortada.

Aunque sí es cierto que la operación ha salido bien, la tertuliana no podía evitar las lágrimas. "Estoy destrozada, no me puedo ni mover. Es que me duele mogollón desde lo del radio… Yo que soy tan activa, verme así... Ayer no me podía poner el sujetador, estoy hecha una mierda", lamentaba en directo.

Lozano no es ajena al tema del momento y sentencia al infiel

"Me dijeron que tenía pegadas tres vértebras... Me he dormido a las cinco de la mañana por el dolor, te ves muy inútil", ha confesado ante María Patiño.

Por otro lado, la periodista gallega le ha preguntado por la noticia del momento. Hablamos de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. "Un beso a Tamara Falcó que estoy muy triste por ella…", advertía, a la vez que le mandaba un serio zasca a Íñigo Onieva.

"Yo creo que él ha destapado esto para no casarse, se ha agobiado. Todos esos mensajes no llegan por casualidad", aseguraba la colaboradora que no se ha desconectado de la actualidad rosa. Y todo a pesar de estar viviendo los estragos de una operación tan seria como la de espalda.