Lydia Lozano llama a su marido Charly y le confirma que ya no hay vuelta atrás

Lydia Lozano sabe que ya no hay vuelta atrás y le acaba de confesar a su marido Charly que dentro de muy poco va a tener que defenderse ante la justicia.

Durante estos últimos dos meses y medio, la periodista ha sido una de las personas que más ha criticado el concurso de su compañero Kiko Matamoros.

El exrepresentante de famosos aceptó participar en Supervivientes 2022, pero su participación no ha terminado de convencer a algunos de sus compañeros. En todo este tiempo, Lydia Lozano ha criticado con dureza al que un día fue su amigo.

Ahora, Kiko Matamoros no está dispuesto a que se sigan "contando mentiras" sobre algunos de los conflictos que ha protagonizado en los Cayos Cochinos y está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para que su dignidad no se vea afectada.

Lydia Lozano se enfrenta a Kiko

Lydia Lozano nunca ha tenido ningún problema en hacer público lo que piensa del paso de Kiko Matamoros por Supervivientes 2022. Es más, durante su primera entrevista en el Deluxe tras salir de la isla, la periodista aseguró que parecía que había estado de vacaciones.

"No has ido a Supervivientes, has ido a otro plató de Sálvame. Eres un currante, pero no te has currado el concurso, todo el día tumbado... Has hecho lo mismo que en Maldivas".

Ahora, el penúltimo expulsado de este reality de supervivencia ha decidido tomar cartas en el asunto al enterarse de todas las cosas que se han dicho de él en su ausencia.

Este lunes, 11 de julio, el compañero de Lydia Lozano acudió al plató de Sálvame para responder a todas y cada una de las acusaciones que se han vertido sobre él durante todo este tiempo.

Una de las cosas que más se le ha achacado ha sido su trato con las mujeres de la isla. Y es que, a su duro enfrentamiento con Mariana, se le ha sumado otro conflicto que, según Desi Rodríguez y Charo Vega, estuvo protagonizado por Kiko Matamoros.

En una ocasión, la ex gran hermana aseguró que el tertuliano había hecho una serie de comentarios tránsfobos contra ella. "Me dijo que era un tío […] Han sido comentarios incluso a mí a la cara".

Palabras que fueron corroboradas por Chato Vega. "Me preguntó si utilizaba mi nombre de hombre o de mujer en el DNI, que si me guardaba el paquete...", aseguró Desi.

Tras enterarse de estas acusaciones, el compañero de Lydia Lozano saltó por los aires y aseguró que iba a tomar cartas en el asunto.

"Denúnciame porque yo sí te voy a denunciar, no tienes vergüenza. Eso no es verdad, eres una manipuladora y te voy a denunciar. No tienes vergüenza. En la vida he sido transfóbico, homofóbico, racista ni nada de eso, no lo voy a admitir y lo defenderéis en un juzgado".

Además, Kiko se planteó ampliar la demanda y tomar medidas legales contra las colaboradoras Lydia Lozano y Laura Fa. "Tan malo es el que acusa de un delito de odio como del que se hace eco", les ha dicho Matamoros muy furioso. "¿Nos vas a demandar?", se preguntaban incrédulas. "Pues claro".

"¿Qué he dicho yo? Que voy a demandar, estoy ya hasta las narices. Vais a demostrar que yo he dicho eso, no voy a pasar ni una, quien quiera decir algo que lo demuestre".

