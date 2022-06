Lydia Lozano habla de la desaparición del dinero y culpa de todo a las amantes

Lydia Lozano está capacitada para analizar cualquier escándalo que surja en la prensa del corazón porque lleva años haciendo lo mismo. Ha sido compañera de Rosa Benito y sabe perfectamente todo lo que ha sufrido al lado de Amador Mohedano. Considera que el representante de Rocío Jurado no se ha portado bien, aunque se ha solidarizado con su delicada situación.

Lydia Lozano cree que uno de los grandes errores del tío de Rociíto es no haber llevado bien las cuentas de Rocío Jurado. Hace unos años entrevistó a un músico que destapó el presunto lado oscuro de Amador y le acusó de atrevimientos muy serios. La periodista insinúa que desapareció mucho dinero cuando el ex de Rosa Benito trabajaba con Rocío Jurado, al menos eso es lo que le cuentan.

| España Diario

Lydia disfrutaba de una relación estupenda con la cantante, por eso, maneja tanta información y sus juicios son tan contundentes. Gema López le ha dado la razón y ha aportado algo más: las amantes de Amador marcaron un antes y un después. Las periodistas piensan que Rosa no le perdonará nunca porque no olvida que su exmarido tuvo varias relaciones a sus espaldas.

Lydia ha recordado que el tío de Rociíto le abrió las puertas de su casa a Kelly Mor, una novia que tuvo después de Rosa. Este atrevimiento le partió el corazón a Benito y es incapaz de olvidarlo, por eso, el matrimonio no va a ningún sitio. El problema es que tienen que estar unidos porque Rocío Carrasco ha regresado a Telecinco y tiene más fuerza que nunca.

Lozano cree que “se han unido ahí como una piña para demostrar el cariño contra Rocío”, pero no se ha quedado ahí. Considera que “si no hubiera dinero” no se habrían reconciliado, por eso, aceptaron una entrevista en Déjate Querer, programa de Toñi Moreno. La situación es demasiado compleja como para resolverla en televisión, por eso, no confían en el perdón.

Lydia Lozano explica cómo fue el engaño

Lydia es una de las mejores tertulianas de Telecinco, pues tiene relación con personajes de todo tipo y maneja información importante. Hace unos años, descubrió que desapareció parte del dinero que Rosa Benito ganó en Supervivientes 2012. La cuñada de 'La más grande' se llevó el premio final, pero no recibió su sueldo semanal al completo.

| Europa Press

Lozano asegura que Amador se aprovechó del éxito de Benito y cree que esa fue una de las razones por las que se acabó todo. “Estando en Supervivientes él pedía el dinero de lo que estaba cobrando Rosa cada semana a la productora sin decírselo a su mujer”. La canaria entiende que Mohedano lo esté pasando mal, pero reconoce que su comportamiento no ha sido bueno.

Gema López ha recordado que en su momento salieron muchas mujeres que decían que estaban con Amador mientras él estaba casado. Algunas aportaron pruebas e, incluso, salieron fotografías, así que Rosa Benito decidió terminar con el matrimonio. Ahora se han perdonado, pero muchos piensan que es una postura fingida para mostrar unión y espantar a Rociíto.

Lydia Lozano cree que ha llegado el final

Lydia conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que los padres de Chayo Mohedano no volverán. Asegura que Rosa “ha repudiado públicamente a su marido” y está convencida de que no podrá perdonarle nunca. Entre ellos han pasado muchas cosas que nadie sabe, pero quizá salgan a la luz en el nuevo documental de Rocío Carrasco.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Lozano es una de las caras más amables de Telecinco, todos sus discursos son aplaudidos por el público y cada vez tiene más poder. El paso del tiempo ha demostrado que es una tertuliana de primera, por eso, está en todos los programas importantes. Cuando ha hablado de las amantes del hermano de 'La más grande' se ha hecho el silencio, ahora hay que ver qué consecuencias habrá.