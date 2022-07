Lydia Lozano habla de Charly llorando y cuenta que la relación está rota

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más queridas de Telecinco y se ha ganado el respeto de los espectadores gracias a su esfuerzo. Siempre está dispuesta a ayudar a sus compañeros, pero no recibe el mismo trato por parte del algunos rostros de Sálvame. Recientemente, ha tenido un duro encontronazo con Kiko Matamoros y ha roto la relación que les unía.

Lydia Lozano ha sido íntima amiga del exmarido de Makoke, de hecho, se rumorea que en el pasado tuvieron un vínculo muy cercano. La periodista siempre ha dado la cara por él y se ha dado cuenta de que su esfuerzo no ha merecido la pena. Kiko le ha acusado de traicionar a la dirección de Sálvame y ella ha estallado porque promete que todo es mentira.

Lydia ha hablado de su marido Charly llorando, pues es una víctima colateral del último golpe de Kiko Matamoros. El arquitecto siempre se ha caracterizado por su discreción, pero el novio de Marta López le ha situado en el punto de mira. Lozano no se lo ha tenido en cuenta, pero ya está cansada de seguir disimulando y no quiere saber nada de su compañero.

Lydia piensa que se ha portado demasiado bien con Marta López, justo lo contrario que Kiko ha hecho con Charly. El colaborador no ha tenido en cuenta este detalle y ha asegurado que Lozano le ha pasado información privada de Sálvame a Marta. La canaria asegura que lo único que ha hecho es proteger a la modelo y está muy arrepentida de hacerlo.

“La culpa es mía por haber arropado a su novia, algo que él nunca ha hecho por Charly”, lamenta la periodista entre lágrimas. Siempre ha perdonado a Matamoros, pero lo último que ha hecho ha terminado con su paciencia. Ha intentado buscarle un problema con los responsables de Sálvame y ella se toma muy en serio su trabajo en televisión.

Lydia Lozano ha tomado una dura decisión

Lydia ha roto con el exconcursante de Supervivientes y reconoce que está arrepentida de haber defendido a Marta López. “No tenía que haberla ayudado, no tenía ni que hablarle, por cómo me has tratado tú durante todos estos años. Ella ha estado fatal cada domingo y ahí he estado yo para apoyarla, es que no lo mereces”, le ha dicho la periodista.

Lozano cuenta con el respaldo del resto de sus compañeros, quienes no creen que haya traicionado a la dirección de Sálvame. Belén Esteban ha llamado al programa para dejar claro que la periodista sería incapaz de ir en contra de los intereses de Telecinco. Este gesto ha llamado mucho la atención porque hasta hace poco las colaboradoras no tenían buena conexión.

Charly es un arquitecto reconocido que está retirado, pero continúa ligado a su profesión porque es un referente para las nuevas generaciones. Pertenece a una familia importante, de hecho, es íntimo amigo de Bertín Osborne desde que era pequeño. Sabe controlar la situación, por eso, nunca ha entrado en las provocaciones del exmarido de Makoke.

Lydia Lozano demuestra que no está mintiendo

Lydia ha conseguido que María Patiño, presentadora ocasional de Sálvame, confíe en su palabra. Asegura que nunca haría nada que dañara a Sálvame porque respeta mucho el juego del programa. “Lo que tenías que hacer era estar aquí hablando del concurso de mierda que has hecho en Supervivientes”, le ha dicho a Kiko.

Lozano está en desacuerdo con el argumento de su compañero, quien presume de ser el único que es capaz de llamar la atención del público. “Vienes aquí como si fueras el rey, amenazando con demandas y creyéndote el generador de audiencias”. Charly siempre ha apoyado a su mujer y esta ocasión no será diferente porque sabe que está sufriendo de verdad.