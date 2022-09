Lydia Lozano explica lo de la infidelidad y confiesa qué siente realmente por Charly

Sin duda alguna, Lydia Lozano es una de las colaboradoras estrella de Sálvame. No es para menos, la verdad, porque la periodista lleva más de una década formando parte del espacio vespertino.

Eso sí, a pesar de estar en uno de los formatos televisivos más populares de la prensa rosa, la tertuliana no es muy fanática de dar detalles sobre su vida privada. Lo único que se sabe acerca de su intimidad es que está casada con Carlos García-San Miguel, alias Charly, desde 1990.

Con el transcurso del tiempo, se han ido destapando más secretos sobre el matrimonio entre la periodista y el arquitecto. Ahora, Lydia Lozano ha tenido que enfrentarse a su entrevista más personal en Sálvame, en la que se ha sincerado como nunca sobre su relación con su marido.

Lydia Lozano se sincera sobre su matrimonio con Charly

No cabe duda de que, en todos estos años que Lydia Lozano lleva trabajando en la pequeña pantalla, ha tenido que compaginar su fama con su vida privada. Lo cierto es que, a diferencia de muchos compañeros suyos, como por ejemplo Kiko Matamoros o Belén Esteban, la tertuliana es muy discreta en cuanto a su intimidad.

Por lo que se conoce, Lydia Lozano contrajo matrimonio con Charly un 22 de junio de 1990. Décadas más tarde, en 2015, la pareja renovó los votos matrimoniales con motivo de su 25 aniversario de casados.

Pero, en el día de ayer, 14 de septiembre, se arrojaron más detalles sobre este matrimonio, porque la colaboradora habló de su vida privada como nunca antes lo había hecho. Desde luego, sus declaraciones no pasaron desapercibidas para todos los presentes.

Asimismo, la tertuliana ha participado en la nueva sección del programa, que se titula Lydia Lozano frente a Lydia Lozano, en la que ha ofrecido una entrevista de lo más personal. Carlos Lozano, presentador del espacio, ha sido el encargado de hacerle todo tipo de cuestiones de lo más íntimas.

De esta manera, la tertuliana repasó su vida en imágenes mostradas por el formato y, además, confesó a los cuatro vientos lo que sentía por su media naranja. "Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene", decía emocionada.

Por otro lado, la tertuliana no dudó en pronunciarse sobre una pregunta que con el paso de los años la ha perseguido: ¿por qué no tuvo hijos con su marido?

Asimismo, Lydia Lozano ha querido explicar el verdadero motivo detrás de esa determinación que tomó. "No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más. Él hubiera querido, pero yo nunca he tenido ese instinto maternal. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar", explicaba.

Otra de las cuestiones que se trató fue el tema de la infidelidad. Justamente, Carlos Lozano le preguntaba el secreto de su relación para mantenerse fiel a lo largo de estos 32 años que llevan juntos. Eso sí, la tertuliana no tardó en aclarar que jamás ha habido ni fisuras ni deslealtades por una parte u otra.

"No concibo la infidelidad. Cuando llegas a una edad y decides compartir la vida con alguien y vienes 'vividita' y él 'vividito', que él estuviera con otra mujer o yo con otro hombre...", empezaba diciendo. "Es que no lo concibo, porque se hubiera roto todo. Nos conocemos tanto… Y me sigue sorprendiendo", confesaba.

Por esa razón y muchas más, la mujer de Charly ha resumido qué significa su pareja para ella. "Ha sido, es y será el hombre de mi vida y te lo digo sin hipnosis", revelaba.

Lydia Lozano se rompe al recordar a su hermano

Por otra parte, dejando a un lado su matrimonio, Lydia Lozano también tuvo que afrontar otro tema privado que es especialmente duro para ella: la muerte de su hermano Jorge.

El año pasado, Jorge Lozano fallecía tras pasar 45 días en la UCI a causa del coronavirus. Tal y como ella explica, no se pudo despedir de su hermano porque no pudo ni verle ni hablar con él.

Asimismo, confiesa que para su madre, de 93 años, fue inconcebible la idea de perder a su hijo. "Es muy difícil la pérdida de un hijo porque no pudimos verle ni hablar con él", decía rompiéndose por completo. No obstante, tras explicar esta dura época que atravesó, la colaboradora quiso agradecer, una vez más, a los enfermeros que cuidaron hasta el último día de su hermano.