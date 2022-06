Lydia Lozano confirma lo que todos silencian sobre la ruptura que está sufriendo

Lydia Lozano está atravesando unas circunstancias especiales y sus compañeros no se han solidarizado con ella. Lleva mucho tiempo trabajando en Sálvame, pero los directores le han traicionado publicando una conversación privada. La periodista está tocada y ha amenazado con romper su relación laboral con el programa, está en mitad de una crisis complicada.

Lydia Lozano ha confirmado a voces lo que el resto de colaboradores quieren ocultar: la situación que está viviendo es insostenible. Varios medios se han hecho eco de su “ataque de ansiedad” y algunos han señalado a Rocío Carrasco como responsable. La periodista no considera a Rociíto su compañera y está sufriendo unas consecuencias muy serias por tomar esta postura.

| Telecinco

Lydia se ha levantado de su puesto de trabajo, ha recogido sus cosas y ha intentado abandonar los estudios de Mediaset. David Valldeperas, director de Sálvame, ha intentado frenar el escándalo, pero las redes sociales se han hecho eco del mismo. Lozano le ha perdido perdón a Rociíto por no considerarla del equipo, pero el resto de tertulianos no olvida su atrevimiento.

Lydia ha recibido un ataque por parte de la hija de Rocío Jurado, quien no quiere que la canaria se refiera a ella como “esta”. Carrasco ha adquirido mucho poder dentro de Telecinco, así que todos se han posicionado al su favor. Sin embargo, las redes siguen al lado de la periodista y exigen que la cadena tomen medidas para frenar ciertas situaciones.

“Te lo voy a decir sin ningún tipo de acritud porque quiero que esta noche sea de fiesta. Dices nos hemos tratado con respeto y con educación, pero yo no hablo de ti en esos términos. No sé si es educación o falsedad, te prometo que no tengo ningún problema”, le ha dicho la hija de la Más Grande.

Lydia Lozano reconoce que ha tocado fondo

Lydia tiene motivos suficientes para estar molesta con Rociíto, pues durante muchos años ha vivido con miedo a las demandas que interponía. Según contó en Sábado Deluxe, tuvo que pagar más de 100.000 euros por una información que dio y que beneficiaba a Antonio David. La canaria no olvida estos problemas, por eso no considera a Carrasco sea alguien de su grupo.

| Europa Press

Lozano ha confirmado que lo está pasando realmente mal, de hecho ha estado a punto de no participar en Sálvame Mediafest. María Patiño ha intentado poner un vídeo recordatorio para entender el origen de la mala relación entre la canaria y Rociíto. “No me lo merezco”, ha gritado la periodista entre lágrimas e intentando abandonar el programa.

La mujer de Charly disfruta de una situación privilegiada, lleva años siendo el rostro más querido de Telecinco y eso genera consecuencias. El público se ha lanzado a las redes para comunicarse con la dirección de Sálvame y hacer una petición. Los fans de la canaria quieren que los tertulianos de Mediaset rebajen el tono, pues siempre se cobran las mismas víctimas.

Lydia Lozano está cada vez más sola

Lydia ha roto la relación cordial que mantenía con sus compañeros al rechazar a Rociíto, se ha enfrentado prácticamente con todos. Kiko Hernández, nuevo amigo de la mujer de Fidel Albiac, ha arremetido contra la canaria y le ha acusado de no ser sincera. También lo ha hecho Víctor Sandoval, con quien ha protagonizado un tenso desencuentro en Sálvame Mediafest.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Lozano está viviendo una ruptura delicada, pues aquellos que siempre le habían ayudado ahora le han dado la espalda. Por ejemplo, María Patiño ha intentado recordar por qué Rociíto demandó a la canaria, información que removería demasiados sentimientos. La hija de Rocío Jurado ha reclamado su sitio y asegura que es igual de compañera que el resto de tertulianos de Sálvame.