Lydia Lozano confirma la infidelidad y se lo cuenta todo a su marido Charly

Lydia Lozano ha sido testigo de un momento que se ha producido en uno de los programas más conocidos de este país. Así es, nos estamos refiriendo a Supervivientes, concurso donde están participando personajes muy importantes del mundo de la televisión.

Lo cierto es que la periodista suele colaborar en este espacio de Telecinco, ya que una persona cercana a ella está participando en dicho concurso. Por lo que es importante escucharla opinar acerca de ese concursante.

Asimismo lo quiso ayer, 19 de junio, en Supervivientes Conexión Honduras, que enseñó en primicia a Lydia un polémico vídeo del que se requería qué pensaba al respecto esta.

La grabación en cuestión se había producido en Playa Uva. Un lugar donde se encuentran todos los concursantes del programa menos Alejandro, Nacho y Ana, que están viviendo su experiencia en Playa Paraíso.

De este modo, dos protagonistas entraron en juego y realizaron uno de los momentos más épicos de toda la edición. Asimismo Lydia Lozano vio con sus propios ojos de lo que se trataba y no dudó en contárselo a su marido, Charly.

Lydia Lozano, en shock tras ver las imágenes sugerentes

Lo cierto es que Ion Aramendi, presentador de Supervivientes Conexión Honduras ya avisó a todos los espectadores y tertulianos presentes que el programa venía cargadito. Y no era para menos porque se produjo un importante encuentro entre dos concursantes que están causando mucho revuelo.

"Preparaos porque a partir de ahora hasta que acabemos, en Telecinco la temperatura va a subir unos cuantos grados. Tenemos unas cosas muy calentitas que enseñaros", anunciaba el presentador creando suspense en el ambiente.

Estos dos participantes se tratan, nada más y nada menos, que de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Desde el primer momento en que se conocieron, era notoria la química que había entre la sobrina de la tonadillera y el esgrimista.

Sin embargo, en los últimos días esta conexión ha dado sus primeros frutos. Y es que la semana pasada, los protagonistas en cuestión se besaban por primera vez delante de todas las cámaras presentes.

Un momento que los espectadores no pudieron evitar preguntarse qué pensaría sobre esto el ex de la amiga de Lydia Lozano, Omar Sánchez. No obstante, el joven apenas dio declaraciones al respecto y prefirió mantenerse al margen.

Pero ahora, Lydia Lozano ha comprobado que se ha dado otro paso más allá en la relación de Anabel con Yulen. Lo cierto es que Ion Aramendi invitaba a la tertuliana a ver el controvertido vídeo en el que se ven implicados dichos protagonistas.

Conforme iba avanzando la grabación, Lydia Lozano se mostraba cada vez más sorprendida con lo que veía. Unas imágenes en las que se mostraba a Anabel y Yulen bajo la sábana protagonizando uno de los encuentros más sugerentes de toda la edición.

Tras ser testigo de ese encuentro amoroso, Lydia estaba tan en shock que apenas pudo pronunciar nada. Únicamente se la escuchaba hacer sonidos propios de que estaba sorprendida.

No solo la tertuliana vio el mencionado vídeo, sino que la propia madre de Yulen comprobó la conexión que tiene su hijo con Anabel. "Bueno, se dan cariños qué quieres que te diga", decía al respecto la progenitora del concursante.

Y es que la ausencia de sorpresa en ella generó que Lydia Lozano se quedara aún más atónita por la situación. "O sea, me quedo muerta. Lo hemos visto tres personas y nos hemos tapado la cara y la madre parece que estaba viendo una película Disney", decía la tertuliana en shock causando risas en el plató.

Lydia Lozano, decepcionada con Anabel Pantoja

Lydia Lozano realmente sabía que este momento tarde o temprano iba a llegar. Era previsible que la relación entre su amiga y Yulen diera un paso más allá en el momento más inesperado.

Pero lo que verdaderamente la ha dejado sin palabras ha sido el hecho de hacer este tipo de cosas mientras sigue casada con Omar. Una opinión que no ha dudado en mostrarse de acuerdo una amiga de este, Alexia Rivas.

La joven, que también colabora en este espacio, considera que la sobrina de la tonadillera le está faltando el respeto a su amigo, dado que todavía no se han divorciado. Además, sabe que Omar todavía sufre por la influencer y no le parece correcto que él pueda presenciar este tipo de acciones.

Sin duda alguna, con el paso de tiempo se verá cómo evoluciona este asunto amoroso tan polémico. No obstante, todo indica que la amiga de Lydia Lozano protagonizará más de un encuentro con su interés amoroso durante lo que queda de concurso.