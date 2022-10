Lydia Lozano confirma que se están divorciando porque no han superado la crisis

Lydia Lozano acaba de pasar por quirófano para solucionar su problema de salud y todo hace pensar que no está atravesando su mejor momento. Cuando pensaba que había pasado lo peor se ha enterado de algo: una de sus íntimas amigas se ha separado. Estamos hablando de Carmen Alcayde, con quien comparte plató en Sálvame y charlas fuera del programa.

Lydia Lozano ha estado todo el verano al lado de su compañera y no se había dado cuenta de nada, pues esta prefería ser discreta. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha descubierto que no llevaba el anillo de casada y le ha preguntado sobre el tema. La valenciana ha reconocido que estaba en crisis con el padre de sus hijos y que prefiere estar sola una temporada.

| Mediaset

Lydia ha confirmado, gracias a la sinceridad de Carmen, que el problema no tiene solución porque la situación viene de tiempo. La colaboradora promete que no ha pasado nada extraño, simplemente se han dado cuenta de que no son felices. Prefiere firmar los papeles del divorcio y empezar una nueva vida porque quiere que sus hijos les vean cómodos.

Lydia se ha puesto en contacto con la tertuliana, se ha preocupado y se ha ofrecido a ayudar en todo lo que sea necesario. Llevan mucho tiempo trabajando juntas, ambas forman parte de la historia de la televisión y se merecen lo mejor. La canaria no tardará en conseguir información privilegiada, pero no dirá nada por respeto, sabe que lo mejor es guardar silencio.

Lozano tiene la suerte de haber encontrado al hombre de su vida hace muchos años, se llama Charly y es un gran arquitecto. Ya está retirado, pero sus compañeros se siguen acordando de él porque es un gran profesional y ha hecho obras importantes. Ella no sabe lo que es el desamor, pero entiende que es un sentimiento completo y muy controvertido.

Lydia Lozano sigue asimilando la noticia

Lydia se sienta cerca de Carmen Alcayde en Sálvame y no había sospechado nada, pues la de Valencia llevaba todo en secreto. Siempre se ha caracterizado por proteger su vida privada y eso es justamente lo que ha hecho. Sabe que su marido es una persona anónima y no quiere situarle en un compromiso, por eso ha omitido el tema hasta el final.

| La Noticia Digital

Lozano conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso entiende que Carmen haya terminado confesándose. Es imposible esconder un secreto para siempre, así que lo más acertado es contar la verdad y asumir las consecuencias. La colaboradora ha reconocido que llevaban un tiempo en crisis y que no la han podido superar.

La canaria sigue asimilando la noticia, conoce al marido de su amiga y sabe perfectamente que no le gusta llamar la atención. Se llama Eduardo y llevaban juntos 30 años, aunque hicieron un breve descanso porque tuvieron problemas en el pasado. “Una vez estuvimos separados tres años, de novios, de los 25 a los 28, y después volvimos y hasta hoy”, explica la protagonista.

Lydia Lozano está preocupada e intentará ayudar

Lydia tiene una relación excelente con la polemista, se conocen desde hace tiempo y son grandes amigas. Intentará que atraviese el bache de la mejor manera posible, aunque entiende que es un momento muy duro. Lo más complicado es que hay niños, el exmatrimonio tiene tres hijos en común y quieren mirar por su bienestar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Lozano sabe que la televisión genera muchos problemas, pero ella ha conseguido que su marido se mantenga al margen. Charly no pertenece a la prensa rosa, de ahí que no tenga detractores. Todo el que le conoce habla maravillas de él, cuentan que es un hombre divertido y muy generoso con sus amigos.