Lydia Lozano confiesa que ya no se quieren y que ahora no deja de reírse de ella

Lydia Lozano ha vuelto a ser una vez más la gran protagonista de Sálvame tras un nuevo rifirrafe con una de las mayores enemigas de la veterana periodista.

Y es que Lozano ha tenido su día más complicado desde que regresase a la televisión tras operarse satisfactoriamente la espalda. Una intervención que tantos quebraderos de cabeza le ha provocado y por la que ha pasado demasiadas noches sin dormir por el dolor intenso que le provocaba este problema de salud.

El caso es que Laura Fa ha sido otra vez más el azote de su compañera. Ha sucedido después de opinar sobre ella en el podcast Querido Hater, con el youtuber Malbert, cuando todo ha saltado por los aires.

Lydia Lozano confirma que la amistad ya no es posible

Hace unos días, Laura ponía el foco en Kiko Matamoros y su relación con Marta López Álamo. Su polémica opinión provocaba que el colaborador sacase la ira contra ella y la insultase. Ayer, el objetivo de la tertuliana catalana ha sido uno recurrente como es el de la mujer de Charly.

En este podcast, Laura se ha explayado opinando sobre algunos colaboradores de Sálvame como Miguel Frigenti o la propia Lydia. Esta llega a decir que hay compañeros del programa de Telecinco que están mayores y que han perdido toda credibilidad.

En un momento dado, salta a la palestra el nombre Lydia Lozano y Laura Fa se viene arriba contra ella, dejando en muy mal lugar a su compañera.

"No sé quién definió una vez a Lydia de que es como un tapón de corcho. Ella no se va a hundir nunca, ha superado Manzanares, Ylenias, Rocío Carrasco que le ha pasado un camión por encima y aún no se ha enterado. Ha superado todo eso y yo creo que se sube al pulpillo a dar una noticia y la gente la cree", le criticaba Laura Fa.

El ataque más salvaje que deja por los suelos a la mujer de Charly

Laura también recordaba cómo esta se enfada cada vez que ella quiere corregirla en plató, algo que ha hecho explotar a la colaboradora. "No lo había visto entero. Tengo muchas cosas en mi vida como para ver esto, pero lo acabo de ver y lo que veo es como te mofas".

"Yo veo a un presentador que se ríe así, dice ‘frijolis’ y rata de cloaca y tú le ríes las gracias. Dices de mí que soy un tapón de corcho. No sé, es tan feo. Nunca he visto tanta maldad en una compañera", sentenciaba la mujer de Charly.

"¿En serio?", se preguntaba Fa. "Te lo digo muy en serio. He tenido broncas supergordas con Belén Esteban, con Kiko Hernández y con Matamoros", incidía la canaria.

"Hemos tenido broncas intensas, pero no he visto lo que acabo de ver que proyectas un mal rollo, una negatividad, y te estás riendo en mi cara", recalcaba.

La veterana colaboradora estalla en directo contra su mayor enemiga

"Qué pena tener tan poca vida que te pregunten de tus compañeros y no puedas contar experiencias tuyas, entrevistas...", continuaba la canaria. "Es que no me llaman para contar experiencias", se excusaba Laura Fa.

La catalana incidía en que "al final, nos acaban preguntando por la gente con la que trabajamos, no me parece tan grave. Tú no puedes dar consejos, que me lo diga Gema que no lo hace lo entiendo, pero no tú", le espetaba a su compañera.

"Que no, que en mi vida doy consejos, los consejos en dólares", saltaba Lydia Lozano. "Yo hice el reportaje en Semana porque escribí un libro de cocina", aclaraba Lozano. "Pero no sabes cocinar, que hicimos un concurso juntas y no sabes cocinar", le respondía Laura Fa.

Lydia ya no podía más y le atacaba de la siguiente forma. "¿También me vas a tirar por tierra mi libro de cocina? ¿Yo tiro por tierra lo que haces tú en Lecturas?", protestaba.

"Ahora entiendo por qué me lo mandaba toda la gente que me quiere", zanjaba Lydia, en referencia a cómo sus amigos le habían pasado esas declaraciones.