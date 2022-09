Lydia Lozano confiesa que él no está enamorado y no quiere compartir su vida con ella

Los colaboradores de Sálvame no está atravesando su mejor racha, al menos no en cuanto a salud. Lydia Lozano anunciaba que tenía que ser operada de urgencia. El motivo era debido a que tenía la octava vértebra fracturada y esta se la había fusionado con la séptima.

El pasado jueves, la periodista ingresaba en compañía de su marido Charly para ser operada de urgencia. Lydia que siempre se ha caracterizado por ser muy transparente, se atrevía a entrar en directo por teléfono 24 horas antes de la operación:

"Estoy de los nervios, he estado vomitando toda la noche y fatal", confesaba Lozano. Y aunque Lydia ha tenido varias diferencias con algunos de sus compañeros de programa, ella sabe que puede contar con ellos. El resto de colaboradores se sumaron a los mensajes de ánimo, para que estuviese tranquila.

La periodista afirmaba en Sálvame que este había sido uno de los grandes palos que había recibido este año:

"Me tienen que operar, llevo una racha... No paro de llorar desde que me lo dijeron".

"No pude ir a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una mierda", comentaba a Omar Sánchez.

Lydia Lozano se pronuncia sobre la infidelidad

Como es habitual, Lydia Lozano es una periodista de raza, y pese a estar convaleciente no ha dudado en hablar sobre la actualidad del corazón. Hace tan solo unos minutos, la veterana periodista entraba en directo para Socialité y hablaba del tema del momento.

Ese no es otro, que la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. La marquesa de Griñón está viviendo una de las semanas más horribles de su vida. Todo parecía perfecto, cuando anunció su enlace con Onieva, pero en cuestión de horas toda la felicidad se esfumó.

Unas imágenes donde aparecía Íñigo besando a otra mujer han revolucionado por completo a todo el mundo.

Lydia Lozano se pronunciaba al respecto en Socialité. La colaboradora de Sálvame, afirmaba con rotundidad que todo lo que había ocurrido "era plan del propio Íñigo".

La periodista, que siempre se ha caracterizado por expresar sus ideas con libertad, arremetía:

"Las imágenes de Iñigo besando a otra chica las ha filtrado él mismo porque se ha acobardado con la idea de casarse con Tamara. Se ha echado para atrás y no sabía como deshacer lo que ya le había propuesto", sentenciaba.

De esta manera, la periodista daba a entender que Íñigo no estaría dispuesto a compartir su vida con Tamara. Solamente es su teoría, pero está muy convencida de lo que piensa porque tiene mucha experiencia en la prensa rosa.

Lydia continúa: “Todos esos mensajes no llegan por casualidad, él se agobió. Él estaba saliendo con una amiga mía y vivía en Milán, ha conocido lo que es en buen rollo".

"Todos mis amigos van a su discoteca. Él se ha agobiado, por eso le ha regalado un anillo partido", afirmaba.

Sin duda unas fuertes declaraciones que ha provocado la sorpresa hasta de María Patiño, que la escuchaba atentamente desde plató.

Lydia Lozano está atravesando un duro momento

Tras ofrecer sus incendiarias declaraciones, la periodista ha hablado sobre el delicado estado salud en el que se encuentra ahora mismo.

Entre lágrimas y muy emocionado, compartía con su compañera María:

"Tengo todos los dolores del mundo, llevo como una serpiente de hierro en la espalda. La tengo que llevar menos cuando me meto en la cama. Tengo un dolor horroroso y cuidándome la hosteoporosis", relataba muy afligida.

La periodista intentaba no venir abajo, en medio del directo, pero la dureza del momento se lo impedía:

"Estoy destrozada, no me puedo ni mover. Es que me duele mogollón desde lo del radio… Yo que soy tan activa verme así. Ayer no me podía poner el sujetador, estoy hecha una mierda", afirmaba.

