Lydia Lozano y Charly tienen un nuevo problema que podrían no superar nunca

Lydia Lozano es el rostro más querido de Telecinco y eso genera una serie de riesgos, pero ella es muy valiente y quiere asumirlos todos. Recientemente se ha enfrentado con José Antonio Avilés, un nuevo compañero que ha cuestionado su carrera profesional. La periodista ha tomado las riendas del problema, uno de sus antiguos amigos piensa que no lo superará.

Lydia Lozano está tranquila porque sabe que puede contar con el apoyo de su marido: Charly, uno de los mejores arquitectos de Madrid. Realmente se llama Carlos García-San Miguel, pertenece a una familia influyente y nunca se ha mezclado en el mundo del corazón. Lo que sí es cierto es que está al lado de la periodista en todas sus batallas, hasta en lo último que ha pasado.

| España Diario

Lydia ha recibido con los brazos abiertos a José Antonio, quien se ha sometido a la máquina de la verdad de Viernes Deluxe. Recordemos que el cordobés se hizo famoso por sus mentiras y ahora no le está resultando nada fácil lavar su imagen pública. El Polideluxe ha desvelado que no comprende por qué el público olvida lo de Lozano y no hace lo mismo con él.

Lydia se ha quedado muda, pues no podía creer que su compañero, un joven con muy poca experiencia, estuviera hablando en serio. Ha dejado claro que ella nunca ha mentido de manera consciente, por eso sigue teniendo una reputación estupenda. Sin embargo, Kiko Matamoros le ha lanzado un reproche que le ha dejado fuera de juego.

Kiko Matamoros, que en su momento era amigo de Lozano, le ha recordado que Avilés ha dado más exclusivas que ella. La canaria no ha entrado en polémicas, pero se ha esforzado por aclarar que ella nunca ha mentido, a pesar de sus errores. Charly sabe mejor que nadie que su mujer se enfrenta a un rival fuerte, un problema que podría no superar.

Lydia Lozano tiene una acalorada discusión

Lydia se ha plantado y ha recalcado algo: no va a dejar que nadie le eche en cara haber cometido fallos en el pasado. El resto de compañeros han aplaudido su discurso, pues hay algo que nadie puede negar: Lozano es una maestra del corazón. Ella es una de las creadoras del género, independientemente de que haya dado pasos incorrectos.

| Europa Press

“Yo no he dicho que se ha muerto mi abuela ni que me he liado con nadie en 30 años que llevo en televisión. Cuando lleves el currículum que llevo yo empieza a responder esta pregunta”, le ha dicho la periodista a José Antonio. El joven ha reconocido que fingió la muerte de su abuela porque tenía deudas y necesitaba dinero rápido.

“No es justo comparar carreras, tú cuando tenías la edad que él tiene no llevabas tantas exclusivas como él”, le ha reprochado Matamoros. Lozano ha preferido obviar este ataque porque sabe que tiene algo muy importante en su poder: el cariño del público. Las redes sociales han ardido contra Avilés, aunque es evidente que el cordobés cada vez tiene más peso.

Lydia Lozano está muy agradecida a Charly

Lydia sabe que cuando llegue su casa va a encontrarse con algo que no todos tienen: el apoyo incondicional de su marido. El arquitecto sabe que su esposa sufre bastante, pero nunca le ha animado a que deje la televisión porque ella puede con todo. Pero en esta ocasión debe pelear con un rival que quizá no supere, pues él usa armas poco lícitas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Lozano sabe que sus problemas son los de su marido ye so le hace más fuerte. Eso y que los espectadores saben que es la única colaboradora imprescindible en Sálvame. No hay nadie mejor que ella para entretener a la audiencia.