Lydia Lozano asume que no esperaba la ruptura y que está más incómoda que nunca

No cabe duda de que el regreso de Paz Padilla a Telecinco ha acaparado algún que otro titular en los medios. Desde luego, nada más conocerse la noticia de que la expresentadora de Sálvame iba a ofrecer una entrevista en el programa de Ya es verano, todo el mundo se quedó mudo.

Sin embargo, parecía ser que no todos se percataron de que la gaditana iba a volver al que algún día fue su segundo hogar. Nos estamos refiriendo a Lydia Lozano, que descubrió en directo que su antigua compañera había acudido al plató del espacio de los fines de semana.

"Yo estoy superperdida, ¿esto que es?", preguntaba la periodista fuera de micro en Sálvame. Kiko Matamoros le respondió que "vuelve Paz Padilla", una respuesta que generó todavía más dudas en la pareja de Charly. "Pero, ¿a dónde?, ¿aquí?", se cuestionaba.

Después de aclararse, la colaboradora se sentó en plató para poder presenciar algunos de los momentos clave de las declaraciones que ofreció la actriz en Ya es verano. Como era de esperar, la misma Lydia Lozano, ya enterada del tema, no se cortó ni un pelo en dar su opinión al respecto.

Lydia Lozano, muda al conocer el regreso de una antigua compañera suya

Todo este conflicto empezó por un directo que hizo Paz Padilla vía Instagram junto a María del Monte y Anne Igartiburu. Fue allí donde la gaditana expresó su negativa respecto a las vacunas de la COVID-19.

Inmediatamente, la actriz recibió miles de críticas en redes sociales, entre ellas, estaba la de su compañera Belén Esteban, que decidió rebatirle públicamente. Sin embargo, no fue hasta pasados los días que ambas se reencontraron cara a cara después de ese escándalo.

Lejos de solucionar sus rencillas ocasionadas por este motivo, la de Paracuellos y la presentadora se enzarzaron en una discusión que acabó provocando que la segunda abandonara repentinamente el programa. A partir de entonces, Padilla fue despedida de Mediaset y hubo conflictos legales de por medio.

No obstante, tras unos meses alejada de Mediaset, Paz Padilla regresó a Mediaset el sábado pasado, pero de la mano de Ya es verano, el recién formato de la cadena. Fue allí donde la gaditana lanzó una serie de indirectas al que fue su programa y la tensa situación que vivió el último día que ejerció de presentadora en ese espacio.

"Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy", tiraba un dardo al formato vespertino.

Como era de esperar, los colaboradores de Sálvame reaccionaron ante estas palabras y no se contuvieron en expresar su más sincera opinión al respecto. Desde luego, la tertuliana que se quedó más en shock fue Lydia Lozano, que no dudaba en expresar lo que sentía.

"Yo no entiendo muchas cosas. Es sensación de incredulidad. Lo que me incomoda es no saber, verla aquí, allí… No entiendo muchas cosas", decía estupefacta.

Y es que la periodista asegura que aunque mantuvo el contacto con Padilla después del conflicto, parecía no conocer la idea de que se iba a sentar en un plató. Acto seguido, Laura Fa añadió que "es una incomodidad, no me incomoda ella pero sí la situación. Fue algo muy abrupto y verla ahora en Ya es verano ha sido muy extraño”.

Los colaboradores de Sálvame reaccionan a la vuelta de Paz Padilla a Mediaset

Mientras Lydia Lozano no podía creer lo que veían sus ojos, otros compañeros se mostraron más contundentes en dar su testimonio. Miguel Frigenti fue el primero en comentar la aparición de la gaditana en el espacio de los fines de semana.

"Me genera que hay cosas que no termino de creerme. Me cuesta trabajo concebir tanta positividad y ausencia de dolor y resquemor. Fue abrupto verla en Ya es verano porque no pudimos muchos despedirnos de ella viéndola aquí”, explicaba.

Por parte de Kiko Matamoros, este opinó que "de momento su vuelta me genera expectación. Temor para nada. Siempre he tenido una buena relación con ella".