Lydia Lozano asume su delicada situación y desvela quien está en su testamento

Lydia Lozano es una de las trabajadoras más incansables de Telecinco. Ya antes de entrar en nómina de Mediaset la rubia periodista era una de las asiduas en los platós de televisión. Su profundo conocimiento de la crónica social, décadas de profesión y una agenda de contactos envidiable son sus principales bazas.

Además Lydia maneja como pocos el sentido del espectáculo que requiere la televisión actual. Llora, ríe, baila, grita y no tiene miedo de quedar en ridículo por la audiencia. Es por ello que se ha convertido desde sus inicios en pieza fundamental de Sálvame, aguantando carros y carretas durante todos estos años.

Sonadas son también sus meteduras de pata periodísticas. Desde afirmar que la hija de Al Bano estaba viva, a que había muerto Jose Mari Manzanares, años después de que esto sucediera, los gazapos de Lydia son míticos. La madrileña, pese a ello, no ha dejado de trabajar durante décadas, por lo que nadie sabe el dinero que ha ganado, pero es mucho.

Lydia está casada con Charlie, un arquitecto al que adora. No tiene hijos y vive en un adosado de lujo en Chamartín. A pesar de que no se priva de nada, lo cierto es que tampoco tiene grandes gastos.

Todo el mundo coincide, pues, en que la fortuna de Lydia tiene que ser considerable. Ahora ha revelado qué va a hacer con su dinero y todo su patrimonio, ante la sorpresa de sus compañeros de Sálvame

La herencia de Lydia Lozano ya tiene destinatario

Lydia Lozano ha revelado en su programa que tiene testamento hecho. "Pasan cosas, metes a gente y de repente metes, entras... A partir de ahora, todo el que me lama el culo tiene una parte de mi herencia", decía entre risotadas.

"Pues tú tienes una pasta y no tienes hijos", le espetaba Gema López, al tiempo que Rafa Mora, bromeaba masajeándole los pies a la tertuliana. "Méteme a mí, que no me conocías...", le pedía Adela González, mientras que Laura Fa le sugería que "a todos tus compañeros nos tiene que dejar algo, ¿no?".

Terelu Campos, que ya ha vuelto de sus cortas vacaciones en Málaga, le preguntaba a Lydia si hay alguien en su testamento que "nos sorprendería", a lo que ella, pensativa, ha acabado asegurando que no. También ha contado que no tiene sus bienes repartidos, únicamente unos beneficiarios asignados, entre los que habría que repartir la herencia.

De las crípticas palabras de Lydia, ante las insistentes preguntas de sus compañeros, se puede deducir que su marido Charly es el principal beneficiario de la herencia. "Pero hay más gente en el testamento", ha aclarado. También ha negado rotundamente que hubiese alguien de Mediaset incluido en el reparto de bienes cuando llegue el momento.

Lydia Lozano y la pérdida que le ha hecho reflexionar

Lydia es de las pocas personas de Sálvame que tiene testamento hecho. Tiene 62 años y se encuentra relativamente bien de salud, más allá de los achaques propios de la edad. Sin embargo, algo que hizo reflexionar seriamente a Lydia fue la pérdida de un hermano, que falleció por COVID-19 el año pasado.

Aquella muerte dejó muy tocada a la periodista que, desde entonces, ve la muerte mucho más cerca. Además, al no tener hijos y dado el abultado montante de sus bienes, dejar mínimamente claros los beneficiarios de su herencia es una medida que puede ahorrar problemas en el futuro

Su vivienda actual está valorada, según algunos medios en 1,5 millones de euros aproximadamente. Según informó en su momento Voz Populi, la colaboradora tenía un líquido bancario en 2016 de más de medio millones de euros, más otros 120.000 en efectivo e inversiones a largo plazo.