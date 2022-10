Lydia Lozano anuncia que no quiere volver a casa porque le ha engañado con otra

Lydia Lozano se ha ganado a pulso ser la colaboradora más importante de Telecinco porque siempre maneja información de primer nivel. Fue la primera en sacar a la luz que José Ortega Cano tuvo una amiga especial durante el embarazo de Ana María Aldón. En su momento la noticia causó impacto, pero ahora ha cobrado una importancia especial porque ha hablado la protagonista.

Lydia Lozano anunció que el torero no quiso volver a la casa familiar porque había conocido a una mujer que le generaba mucho interés. Se llama Patricia Donoso y ha concedido una entrevista en Viernes Deluxe para darle la razón a la canaria. “Me he enrollado con Ortega Cano y eso lo saca Lydia con un gran acierto”, declara Patricia, abogada de profesión.

Lydia ha seguido investigando y ha descubierto algo: cuando la supuesta amiga de Ortega quiso hablar recibió una amenaza. Supuestamente Colate Vallejo-Nájera, exmarido de Paulina Rubio, se puso en contacto con ella para lanzarle una advertencia. Esto no está demostrado, pero los terulianos de Viernes Deluxe se han quedado muchos al conocerlo.

Lydia está al tanto de todo lo que pasó entre Patricia y José Ortega Cano, pero quiere dejar que se ella la que lo cuente. Es un tema bastante complicado y el diestro ha asegurado que va a poner demandas, así que es bueno alejarse del escándalo. La abogada promete que tiene pruebas y que puede demostrar lo que dice, de hecho ha enseñado unos mensajes.

“Me enrollo con Ortega en España, en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo”, empieza diciendo la fuente de Lozano. “No nos acostamos, él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser”.

Lydia Lozano está al tanto de la cruda realidad

Lydia es consciente de la importancia que tiene el testimonio que ha conseguido y las consecuencias no tardarán en llegar. El viudo de Rocío Jurado ha acusado a su supuesta amiga de ser una “sinvergüenza” y promete que le va a denunciar. Ella no tiene miedo, de hecho se ha comprometido con Telecinco para volver a Sálvame y ampliar su discurso.

Lozano anunció que Ortega Cano tenía un motivo especial para no volver a casa cuando su mujer estaba embarazada. Ahora se ha demostrado que la periodista tenía una buena fuente y se ha ampliado la información, ahí está el problema. Cada vez se conocen más datos y hay más personas implicadas, ahora el exmarido de Paulina Rubio.

La colaboradora, haciendo gala de la profesionalidad que la caracteriza, no ha hecho más que entrevistar a Patricia Donoso. Quiere obtener una historia completa y no perder el tiempo en opinar, pues sabe que es un asunto demasiado complicado. El marido de Ana María está desesperado, de hecho ha entrado en Sálvame descontrolado y exigiendo explicaciones.

Lydia Lozano prefiere ser prudente

Lydia lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y siempre ha estado muy bien relacionada. Conoce la historia de Donoso a la perfección, por eso sabe que quedan muchos capítulos por contar. Ella está dispuesta a poner las cartas encima de la mesa, presume de tener una gran cantidad de pruebas.

“No estaba casado, estaba conviviendo con Ana María, pero da igual. No llegamos a más porque no era el momento. A mí me gustan los hombres mayores y todos mis maridos han tenido siempre más de 50 años”, explica intentando justificarse.

Lozano ha tenido el placer de entrevistarla y es evidente que estará en su próxima intervención. Solo ella puede llegar hasta el final del asunto.