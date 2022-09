Lydia Lozano anuncia lo de sus hijos y enseguida acude al hospital pidiendo ayuda

Lydia Lozano es la tertuliana más querida de Telecinco y su presencia en Sálvame es fundamental para comprender el programa. Siempre rema a favor del espectáculo, por eso concedió una entrevista en la que anunció por qué no había querido tener hijos. Prometió que estaba tan enamorada de su marido que no necesitaba compartir su vida con nadie más.

Lydia Lozano intenta no hablar de Charly, el arquitecto que le robó el corazón, pero hizo un esfuerzo por el bien de su programa. Su generosidad fue aplaudida por todos, por eso ha recibido tanto cariño cuando ha dado la siguiente noticia. Según ha contado, se ha visto obligada a pedir ayuda a los médicos porque padece una enfermedad muy seria.

Lydia ha hecho saltar las alarmas y hay espectadores que han vuelto a hablar de la supuesta maldición de Sálvame. Hay una teoría muy extendida: desde que Paz Padilla abandonó el espacio sus antiguos compañeros están sufriendo las consecuencias. Lozano, después de desvelar lo que piensa sobre la maternidad, ha seguido el presunto castigo.

Lydia, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, ha hablado con Jorge Javier Vázquez para explicar lo que estaba pasando. Ha hecho grandes esfuerzos, pero no ha podido evitar las lágrimas porque es muy aprensiva y tiene bastante miedo. Los especialistas le han explicado que el mal que tiene afecta a sus huesos, que cada vez están más débiles y finos.

Lozano es una mujer muy inquieta, pero ha tenido tantos dolores que se ha visto obligada a estar en su habitación durante 48 horas. Según ha contado, ha estado “permanente en la cama sin poder hacer absolutamente nada” y se está desesperando. Le han avisado de que la “recuperación será lenta” y debe “llevar un chaleco y caminar mucho”.

Lydia Lozano reconoce que está en un mal momento

Lydia ha explicado cómo ha descubierto que estaba enferma y ha reconocido que lleva “todo el fin de semana sin parar de llorar”. No sabe qué hacer para mejorar su estado de ánimo y los espectadores creen que está sufriendo la presunta maldición de Sálvame. Ella ha asumido que es muy supersticiosa, así que prefiere no darle más vueltas a ese asunto.

“Estaba con catarro y mucho dolor, por eso vine a urgencias y me dijeron que me había roto la vértebra 8. Como tengo osteoporosis se me pegó a la vértebra 7 y estoy fatal”, le ha explicado a su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez. El presentador se ha solidarizado con ella y se ha prestado a ayudarla en todo lo que fuera necesario, pues la situación será muy dura.

La periodista está de plena actualidad porque acababa de conceder una entrevista muy personal hablando de su vida privada. Definió a Charly como “mi amante y mejor amigo”, por eso decidió que no quería tener descendencia, él era suficiente. Todo iba bien hasta que descubrió que tenía un dolor extraño, pidió ayuda a los médicos y descubrieron el verdadero problema.

Lydia Lozano estará un tiempo alejada de todo

Lydia siempre se ha caracterizado por su coraje, es una de las pocas colaboradoras que nunca se ha marchado de Telecinco. Aguanta todo lo que sea necesario por un único motivo: ama el periodismo y le encanta entretener al público. Sin embargo, deberá someterse a una operación delicada y necesita recuperarse bien para no tener más disgustos.

Lozano se ha dado cuenta de que sus compañeros le aprecian de verdad, a pesar de que se burlen de ella en muchas ocasiones. Le han mandado unos mensajes preciosos para recordarle que es el alma del programa, no puede rendirse ahora. Su sentido del humor será capaz de superar cualquier problema de salud.