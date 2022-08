Luna, la nieta de Joan Manuel Serrat, da un varapalo tremendo a su abuelo

Dentro de unos meses, concretamente en diciembre, Joan Manuel Serrat se retirará para siempre de los escenarios. La despedida definitiva de su carrera musical tendrá lugar en su querida Barcelona, donde ofrecerá su última actuación.

Mientras que esta noticia supone un duro golpe para sus seguidores más fieles, otros piensan que podría ser el momento perfecto para que otra generación consiga tener su propia oportunidad de oro. Así es, nos estamos refiriendo a su nieta Luna Serrat, que también, poco a poco, está consiguiendo un hueco dentro del panorama musical.

Eso sí, si alguien pensaba que la joven iba a seguir los pasos de su abuelo está muy equivocado. De hecho, nada más lejos de la realidad porque la nieta del cantante está dispuesta a quitar la idea que tienen algunos de que continuará con el legado del músico.

Las tajantes palabras de la nieta de Joan Manuel Serrat

En los últimos años, la nieta de Joan Manuel Serrat se ha considerado una de las influencers más destacadas de nuestro país. A pesar de ser conocida por su apellido, lo cierto es que Luna Serrat se ha labrado su propio camino.

Por otro lado, por primera vez, ha concedido una entrevista y no ha dudado en hablar de su futuro profesional. Aunque a Luna no le va nada mal en el mundo de las redes sociales, ya que tiene 62 mil seguidores en Instagram, aun así, tiene claro que no quiere dedicarse a ello.

"Nunca me ha gustado mucho lo de las redes sociales, pero ahora me cuesta más exponerme cuando no me apetece. Hay días en los que desaparecería", reconocía.

Eso sí, cuenta con un as en la manga que es la pasión que le ha heredado su abuelo por la música. Desde hace algún tiempo, la nieta de Joan Manuel Serrat lleva formándose como cantante en la exclusiva Academia Juke Box en Madrid.

Es allí donde saca a la luz su verdadero don para la música. Con una voz dulce que hace recordar a la de su abuelo, la nieta del cantautor pone en práctica, día tras día, su talento. Además de tocar el piano y la guitarra, por otro lado, también ha conseguido hacerse un hueco en el arte dramático.

No obstante, lo que más le apasiona es el mundo de la música, pero, a su vez también asegura que le da "bastante respeto" por una serie de motivos claros. "Lo primero, porque no me he formado, sino que he ido aprendiendo en mi casa, con mi ordenador".

"Y lo segundo, porque en mis canciones hablo de mi expareja, de mi padre, de mi abuelo, de mi hermana... Me da respeto que la gente tenga esas armas para luego descubrirme", reflexionaba.

Justamente, en relación con este tema, la influencer admitió que le seguía pesando la mochila de su abuelo. "Me siento muy orgullosa y me da mucha seguridad pensar que tengo a alguien así en mi vida, pero me asusta que me comparen con él", empezaba diciendo Luna.

Sin embargo, lo que dijo la joven a continuación hizo saltar todas las alarmas. "Si alguien pretende que yo sea Joan Manuel Serrat y que escriba Mediterráneo, lo lleva claro. No creo que pueda hacerlo ni yo ni nadie", decía.

"Para cualquiera es complicado hacer sentir orgullosos a sus padres y a sus abuelos, pero imagínate si además es el mejor en su oficio. Es mucha presión, aunque sea una presión autoimpuesta", aseguraba la nieta del cantante.

Luna Serrat, contundente en no seguir los pasos de su abuelo

No cabe duda de que Joan Manuel Serrat tiene bastante claro que Luna quiere conseguir sus propios méritos y no gracias a su apellido. Respecto al tener esa carga que conlleva ser la nieta de uno de los cantantes más prestigiosos de nuestro país, la joven tiene claro qué papel quiere tener en esta historia.

"Si puedo pasar desapercibida, lo prefiero. Es verdad que el apellido es reconocido y que, a veces, no me queda otra que la gente sepa de quién soy nieta", confesaba. A pesar de ello, espera que el año que viene sea el "ideal" para arriesgarse finalmente.

"Lo único que me falta es valor, nada más. Me falta sentirme segura con eso y ¡ojalá me arriesgue!, salga bien o salga mal". Pese a que siente temor por adentrarse definitivamente en el terreno musical, la influencer no ha parado de trabajar muy duro.

"Tengo ya los temas y las melodías para un álbum, pero aún necesita mucha producción. Ahora estoy a tope con el teatro y no creo que pueda hacerlo todo a la vez. Pero, ¡ojalá lo hubiera hecho antes!", zanjaba.