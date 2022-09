Luna, la hija de Carlos Lozano, se va de la lengua hablando de la novia de su padre

La hija de Carlos Lozano acaba de enterar de la nueva cita que ha tenido su padre con una de las mujeres de su vida. Y es que, todo apunta a que el presentador acaba de poner punto y final a uno de sus frentes abiertos.

Después de varios años sin dar señales de vida, el comunicador ha regresado a nuestras vidas de la mano deSálvame. Durante este verano, el padre de Luna ha estado viajando por toda la costa española en busca de la opinión del público.

Pero, después de llevar a cabo su cometido, Carlos Lozano se ha convertido en una parte fundamental dentro del programa. Tanto es así que fue el mismo el que se encargó de anunciar la participación de Mónica Hoyos en el nuevo reality de la cadena, Pesadilla en el paraíso.

| Mediaset

Y es que, después de una larga temporada apartada del foco mediático, este grupo audiovisual ha conseguido lo que parecía imposible.

"Es una mujer explosiva por dentro, por fuera, y con mal carácter cuando se levanta por las mañanas", bromeó el presentador durante la emisión de Sálvame Sandía.

Dentro de muy pocos días, la modelo peruana tendrá la oportunidad de compartir esta experiencia con otros de los grandes rostros de Mediaset España como Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Víctor Janeiro o Steisy, entre otros.

| Telecinco

"Voy a intentar ganar, que ya me toca. No estoy nada preparada. No tengo ni idea de cómo se hace el tema de las granjas. He vivido en un pueblo y no tengo idea de nada, pero voy a aprender. Voy con muchas ganas", aseguró Mónica durante su conexión con el programa.

Ahora, y a la espera de que comience esta nueva aventura televisiva, Carlos Lozano se acaba de enterar de las últimas informaciones que han salido a la luz en relación con su vida personal.

Carlos Lozano ha sido pillado con una mujer

La hija de Carlos Lozano no puede estar más contenta después de conocer las últimas informaciones de su padre. Y es que, el presentador de televisión ha sido visto junto a una mujer muy conocida.

Después de romper su relación en 2007, la relación entre Mónica Hoyos y el comunicador ha pasado por varios altibajos. Y, aunque ha habido más etapas malas que buenas, parece que ahora las aguas se han calmado.

Y es que, gracias a la hija que tienen en común, estos dos personajes televisivos han conseguido mantener una relación de lo más cordial. De hecho, Carlos Lozano fue una de las primeras personas que se enteró de la participación de la peruana en el nuevo reality de Telecinco.

| Gtres

Ahora, según ha podido saber el portal de noticias Informalia, el pasado fin de semana, ambos tuvieron una cita de lo más especial. Justo antes de poner rumbo a Cádiz para comenzar su aventura dentro de Pesadilla en el paraíso,Mónica Hoyos decidió invitar a su ex a cenar a su casa.

Según un confidente al que El Economista ha tenido acceso, esta cena sirvió para mucho más que para limar asperezas entre ellos. Ambos, aprovecharon la ocasión para pactar la estrategia que la ex de Carlos Lozano tendría que llevar a cabo dentro del concurso.

Durante este encuentro, la modelo y el presentador hablaron de todas las cosas que la madre de Luna tendría que hacer dentro del reality y del papel que el conductor de Sálvame iba a adoptar desde el plató de Telecinco.

Y es que, a día de hoy, Carlos Lozano tiene una posición bastante privilegiada dentro del este formato de La fábrica de la tele; algo que aprovechará para lanzar mensajes a favor de su ex.