Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, muy preocupada por su padre

La hija de Carlos Lozano no ha podido evitar preocuparse por él tras ver su última intervención televisiva. Y es que, este mítico presentador de televisión se ha convertido en el centro de todas las miradas después de protagonizar una surrealista escena.

Este lunes, 4 de julio, el exsuperviviente ha regresado a nuestras vidas por la puerta grande. Tras la cancelación de Ya son las ocho, Mediaset España ha decidido darle una nueva oportunidad a Sálvame y ha rellenado este hueco en su programación con Sálvame Sandía, la nueva sección de formato.

En ella, Carlos Lozano viajará por varios puntos de la geografía española, desde donde comentará todas las noticias de la actualidad del corazón.

Pero, lo que menos se esperaba el padre de Luna era que su regreso a Telecinco iba a ser un auténtico desastre.

Carlos Lozano hace el caos en 'Sálvame Sandía'

El regreso de Carlos Lozano a la pequeña pantalla ha estado marcado por el caos. Junto a una furgoneta, el nuevo fichaje de Sálvame ha viajado hasta Benidorm para estrenar su nueva sección.

"Queremos que el público tenga voz y voto y pueda opinar de temas en directo y cara a cara. Si a la gente le molesta algo, están en su derecho de decírselo a la cara".

Durante esta hora, el comunicador tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los seguidores del programa. Y, aunque en un principio todo iba como la seda, los problemas pronto empezaron a aparecer.

Carlos Lozano tuvo que lidiar en directo con varios problemas técnicos. Y es que, los continuos fallos de sonido, provocaron que el estreno de esta sección fuera todo un caos.

"¡Acerca el micro", le pedían desde dirección. "Sí, el micro, que tengo el micro... ¡De verdad!", aseguró el presentador. "¿Que hable quién? ¡No oigo a Terelu! Esto es un pifostio, un despropósito. ¡Si me habláis todos a la vez, no puedo trabajar!", aseguró algo molesto.

A Carlos Lozano se le va de las manos

Carlos Lozano no ha conseguido superar el duro desafío queLa fábrica de la telele ha propuesto. Y es que, a pesar de sus intentos por controlar la situación, su sección se le ha ido completamente de las manos.

El presentador de televisión tenía la misión de recorrer las ciudades vacaciones más concurridas de nuestro país en busca de la opinión de la audiencia.

Pero, en vez de conseguir buenos comentarios sobre los colaboradores de Sálvame, Carlos Lozano se topó con duras críticas hacia sus compañeros.

Una de las peor paradas fue Rociíto. Y es que, algunos seguidores del formato no se terminan de creer la versión de la televisiva. "Su madre estaba hasta el mismísimo de ella. Y se lo dijo a ella", aseguró una señora.

"Puede que todo lo que os ha dicho Rocío os lo traguéis con papas, porque sois unas vasallas de ella. Lo que dice la idiota... Perdón, la tonta de esta chica que no tiene tres dedos de cerebro, que es lo que le dice Albiac".

Pero, sin duda, la peor parte se la llevó Pipi Estrada, aunque él pudo defenderse en persona, ya que apareció por sorpresa frente a la caravana del Sálvame Sandía.

"Personalmente, pienso que tú has venido a Sálvame simplemente por Las Campos y para hablar mal de ellas. No das contenido, no das ningún tipo de noticias, no aportas nada. Lo único bueno es que vas a pagar una deuda que tienes que pagar y me alegro. Para deportes vales, pero en Sálvame no sé qué aportas".