Luis Masaveu, el tío millonario de Andrea Janeiro que ha desaparecido

Luis Masaveu forma parte de una de las familias más poderosas del país y muchos periodistas tienen miedo de dar ciertas noticias.

El diario ABC cifra su patrimonio en 2.000 millones de euros, una desorbitada cifra que acabará en el bolsillo de Carmen Janeiro, tía de Andreíta. Aclaramos que la hermana de Jesulín disfruta de unas cuentas saneadas y que no necesita el dinero de nadie.

Luis Masaveu forma parte de la familia Janeiro, pero no quiere participar en nada que tenga que ver con el mundo del corazón. Por eso ha desaparecido hasta que pase la tormenta de María José Campanario, pues todo el mundo quiere saber más sobre el nuevo bebé. El empresario no tiene información y tampoco la compartiría porque prefiere permanecer en el anonimato.

Luis, según ha salido publicado, tiene buena relación con su sobrina Andrea Janeiro, de hecho han pasado muchas temporadas juntos. La hija de Belén Esteban adora a Carmen, motivo por el que tiene tanto contacto con Masaveu. La pareja está a punto de pasar por el altar, aunque será algo íntimo y alejado del ruido mediático que tan poco gusta al asturiano.

Luis está sometido a mucha presión, especialmente desde que salió a la luz su supuesta boda con Carmen. El evento no tiene fecha, de hecho todavía no lo han confirmado, pero varios periodistas aseguran que se celebrará más pronto que tarde. Los enamorados atravesaron una pequeña crisis, aunque lograron superarla con éxito y ya no tienen ningún problema.

Masaveu ha optado por retirarse hasta que María José Campanario presente al nuevo miembro del clan Janeiro y no haya tanta expectación. Cuenta con el apoyo de su sobrina Andreíta, quien tampoco quiere ser un personaje popular. La joven se ha ganado el respeto de todos los medios porque siempre ha sido muy coherente, nunca ha cometido ningún error.

Luis Masaveu ha llegado a un pacto importante

Luis, siguiendo la teoría que manejan muchos expertos, tuvo problemas con su novia porque esta sigue siendo un rostro popular. La familia Masaveu no acepta determinados atrevimientos y Carmen estaba generando situaciones incómodas. Desde que apareció en el clan todo el mundo habla del patrimonio y de la fortuna que tienen los empresarios.

Andrea Janeiro siempre ha contado con el apoyo de su tía Mamen, como le llama cariñosamente. Es la única hermana de Jesulín de Ubrique que nunca ha desatendido a la joven. Belén Esteban confirmó esta relación en Sálvame y le mandó un mensaje de agradecimiento a su antigua cuñada.

El empresario invitará a Andreíta a su boda y también a algún otro miembro del clan Janeiro, pero exigirá que todos sean discretos. No quiere que la prensa se haga eco del enlace, entre otras cosas porque su familia no quiere ser famosa. Habrá que esperar un tiempo para ver quienes son los afortunados, pues será el evento del año.

Luis Masaveu sabe lo que ha pasado con el bebé

Luis prefiere distanciarse del clan Janeiro, pero lo cierto es que cada vez está más cerca de María José Campanario. La odontóloga ha renunciado a la fama por el bien de su nuevo hijo, un niño que supuestamente se llama Hugo. El millonario sabe todo lo que ha pasado con él, pero guardará silencio para no tener un problema con su cuñada María José.

Andrea Janeiro ya conoce a su nuevo hermano, aunque ella también será discreta porque sabe lo que pretende hacer Jesulín. Hugo será anónimo, no posará en ninguna revista y ningún periodista podrá hablar de él sin permiso previo. El clan tiene claro qué normas deben seguir para no generar una brecha que llame la atención de las personas equivocadas.