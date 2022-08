Lucía Rivera vuelve a ver a su padre real y entiende que le ha perdido para siempre

Lucía Rivera ha cumplido uno de sus grandes sueños. La influencer ha tenido la oportunidad de conocer en persona a su padre biológico, pero las cosas no han salido como esperaba.

Hace unos días, la modelo se convirtió en la primera invitada del Club de Cartas, una iniciativa de la influencer Estefanía Ruiz con la que pretende que varias personalidades de nuestro país dejen plasmadas en un papel algunas de las vivencias que han marcado sus vidas.

"Me emociona que la primera invitada que escribe una carta en este club sea una buena amiga mía. A Lucía le doy las gracias por haberse abierto de una forma tan sincera en estas líneas. Sé que en este Club de Cartas encontraremos muchas cartas a personas del pasado y estoy segura de que os veréis reflejados en muchas de ellas".

Lucía Rivera se armó de valor y, a través de unas emotivas palabras, confesó lo que había significado para ella la ausencia de su padre. "Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire".

"A veces me pregunto si eres cómo te imagino o si en mi cabeza he creado un personaje. Si serás un romántico y un soñador como yo o, si cada año, nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca", se preguntaba la hija de Blanca Romero.

Ahora, y después de pregonar a los cuatro vientos lo mucho que echa de menos tener una relación con su progenitor, ha salido a la luz una sorprendente información. Y es que, según parece, Lucía Rivera y su padre biológico ya se vieron las caras en el pasado.

Lucía Rivera esperaba otra cosa

Lucía Rivera está deseando tener una relación con su padre, lo que no sabíamos es que el encuentro entre ellos se produjo hace ya algunos años.

El portal de noticias Informalia acaba de rescatar de la hemeroteca una entrevista que la madre de la influencer concedió al diario El Mundo en el año 2018.

En ella, Blanca Romero habló de la primera vez que padre e hija se vieron las caras. Y, aunque este hombre acudió a la cita, las cosas no salieron como ellas esperaban.

"Le pregunté a la niña y Lucía me dijo que lo quería conocer. Y apareció. Pero fue una historia que tuvo su tensión, él se marchó y no volvió a molestar".

Además, la madre de Lucía Rivera también hizo pública la tensa conversación que mantuvo con su expareja antes de que desapareciera de sus vidas.

"Le dije: 'Por favor, si algún día lo nuestro no va bien, lo único que te pido, no te voy a pedir dinero y jamás te voy a molestar, es que nos dejes tranquilos y no me la quites, no la lleves nunca contigo a Londres'".

Por otra parte, la actriz quiso compartir con el citado periódico cómo fue el primer año de vida de Lucía Rivera. "Al nacer, aunque fue mediante cesárea, le rompieron las piernas y costó muchísimo sacarla adelante. En mi opinión fue algo inexplicable".

"La niña estuvo colgada de arneses, cojeaba, no gateaba... Cuando nació, él estaba trabajando en Estados Unidos. Después, al enterarse de todo lo que estaba pasando con la niña, volvió y fue cuando estuvimos en Londres y después en París hasta que Lucía tenía casi un año".

Ese mismo año, y tras su reveladora entrevista, Blanca Romero quiso zanjar este tema y dejó muy clara su postura respecto al padre biológico de su hija. "La verdad, ni me va ni me viene. Soy feliz con lo que tengo. Me dedico a trabajar y ya está. Los temas familiares creo que se tienen que quedar en casa".