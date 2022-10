Lucía, la hija de Cayetano Rivera, dice basta y habla de Eva González

Cayetano Rivera lleva días siendo noticia en nuestro país y no lo es por su profesión o por el ictus de su hermano Kiko. Lo es porque ha salido a la luz que su matrimonio con Eva González está en la cuerda floja desde hace meses. Una difícil situación de la que ahora ha hablado la hija mayor de él, Lucía Rivera.

El diestro ha visto que la joven ha roto su silencio habitual para opinar sobre un hecho que la tiene muy intranquila.

Cayetano Rivera ha visto hablar a su hija

El hermano de Francisco Rivera ha visto que se ha desvelado que desde hace meses no convive bajo el mismo techo con su mujer. De ahí que se sospeche que la relación entre ellos no es que atraviese un mal momento, es que podría estar a punto de romperse.

Los dos protagonistas no han querido hacer declaraciones al respecto. Por esta razón, se le ha preguntado a la hija de él sobre el distanciamiento y la posible ruptura mientras paseaba por la ciudad.

Lo cierto es que la modelo ha sido muy clara. Ha expuesto: “Si no hablo de mi vida privada, no voy a hablar de la vida privada de mi padre”.

| Europa Press

Eso sí, no ha dudado en cuestionar las informaciones que la prensa ha ido publicando de él. Lo ha hecho diciendo: “Creo que deberíais de respetarlo y no hacer un juicio público de todas las relaciones sentimentales que hacéis. No se puede hacer un juicio público de estas cosas, deberíais respetarlo porque sabéis las cosas como duelen”.

“Me horroriza encender la tele y ver las cosas que hacéis a veces de esta, la otra, la otra. Alucino. Tienes que ir a hablar con mi padre o con Eva, conmigo no”.

A esto ha añadido: “No te puedo hablar de nada de eso, lo siento”.

| La Noticia Digital

Por la noche, en la presentación de la nueva temporada de la serie Élite se ha vuelto a intentar obtener más información de su boca. Sin embargo, ha sido muy esquiva, y cuando se le ha preguntado sobre cómo está su padre, ha dicho: “Todo muy bien, gracias”.

Después, se ha querido saber si siente pena por el momento complicado que viven Cayetano y Eva. Ante esto ha afirmado: “Ya está, no puedo hablar amor, lo siento”.

E igual de discreta y tajante ha sido cuando se le ha puesto sobre la mesa si tiene cariño a la esposa de su padre. Solo ha afirmado: “Sí”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Cayetano Rivera y la última hora sobre su situación sentimental

El diestro ha visto que los datos sobre su crisis con su mujer siguen dando de lo que hablar. Así, la última información que se tiene al respecto es que la presentadora habría contactado con un abogado matrimonialista. Al parecer, está decidida a iniciar los trámites de separación de Cayetano.

De igual modo, ha trascendido que, a pesar de todo, la sevillana quiere mantener la cordialidad con el torero. Lo quiere hacer por el bien del hijo que tienen en común y que solo cuenta con cuatro años.

| GTRES

Además, también se ha revelado que mientras que ella está residiendo con el pequeño en la casa de Mairena del Alcor, Rivera lo hace en la finca familiar. En concreto, en El Recreo de Cayetano, que se encuentra en la malagueña localidad de Ronda.