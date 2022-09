Lucía Dominguín preocupa a su pareja al confesar qué quiso hacer cuando murió su hija

Lucía Dominguín se ha convertido en un rostro habitual de la pequeña pantalla. Con el paso de los años sus apariciones en televisión han ido aumentando cada vez más. Desde Masterchef Celebrity a ser la defensora de su hija Palito en Supervivientes.

Lucía no tiene ningún problema en hablar de su vida privada en los platós de televisión. En su más reciente intervención, Lucía Dominguín se abría en canal para hablar de algunos de los episodios más duros de su vida.

Ayer, Lucía Dominguín aceptaba la invitación en el programa Déjate Querer con Toñi Moreno. En la entrevista, no dudó en sincerarse como se sintió en uno de los capítulos más amargos de su vida. Su hija, Bimba Bosé murió a los 41 años, víctima de un cáncer de mama.

Lucía Dominguín rota al recordar a su hija Bimba

Lucía recordaba junto a Toñi Moreno como ha sido su vida, pasando por los pasajes más bonitos y los más duros. La artista decidió hacer un retiro espiritual tras la pérdida de su hija Bimba. Durante la entrevista, Toñi Moreno le preguntó cómo se supera la muerte de un hijo.

Aunque es cierto que Lucía nunca ha querido indagar demasiado de forma pública, en el tema de la muerte de Bimba, esta vez si ha tenido la fuerza para hacerlo. Según ha relatado, para Lucía el hecho de ser mamá ha sido lo más bonito que le ha pasado y siente adoración por sus hijos.

La pérdida de Bimba supuso un cambio en su vida que la dejaría marcada para siempre. En su última entrevista en El Deluxe en 2021, Lucía confesaba: "La pérdida de mi hija es lo que más me ha hecho llorar. Es mi pena más grande, es que no es natural".

Esta vez, en la entrevista con Toñi Moreno, quiso compartir con la audiencia como fue su proceso. Pero también los momentos tan oscuros que vivió. Estos preocuparon mucho al entorno de Lucía:

"Sales adelante con apoyo, con entendimiento, fui capaz de darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar, era imposible. Al darle la vuelta te das cuenta que lo que ha ocurrido es una cesión de amor que te ha dado tu propia hija".

"El tiempo que te ha dado para que entiendas lo que es la propia vida. El amor más puro, del amor venimos, somos amor y vamos hacia el amor", relataba Lucía ante la atenta mirada de Toñi Moreno.

Lucía Dominguín y la gran lección de vida que le dio Bimba

Lucía reconoció que no podía ni levantarse de la cama, y que afrontar cada día era una lucha constante. Sin embargo, se dio cuenta que debía seguir adelante:

"Desde entonces no me he permitido estar en pena, ni sentirme culpable de nada. No me lo puedo permitir, porque tengo tres hijos más, dos nietas, mis amigos. Y esa mujer que está ahí (Bimba) es un espectáculo y he tenido la suerte de ser su madre".

"Es mi pena más grande, es que no es natural", comentaba. Lucía remarcaba que sus hijos han sido el gran logro de su vida. Ellos son "su gran orgullo".

También compartió lo que pudo aprender tras el adiós de Bimba:

"La que más me enseñó ha sido Bimba con su partida, ahí te das cuenta de que nacemos para morir. Pero la muerte es un paso más allá, es la muerte de este físico, no de tu corazón, de tu alma, de tus amores... No sabría explicarlo", relataba Lucía.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón