Lucía Dominguín desvela la dolorosa frase que le dijeron cuando murió su hija Bimba

Lucía Dominguín está dando mucho 'juego' en el reality de Telecinco en que participa, Pesadilla en el Paraíso. Y no lo decimos solo por los conflictos que está teniendo con algún compañero, sino por sus confesiones. Confesiones como la que ha realizado en las últimas horas referente a lo que tuvo que escuchar cuando su hija Bimba falleció.

La concursante ha reconocido que oyó una frase que la destrozó y molestó a partes iguales. Frase que no ha logrado olvidar.

Lucía Dominguín habla de la muerte más dolorosa

Lucía Dominguín no ha dudado en hablar en el concurso de algunos aspectos de su vida privada. Así, por ejemplo, se ha roto al recordar la muerte en 2017 de su hija Bimba a los 42 años por un cáncer de mama.

Como ha relatado otras veces en televisión, esta pérdida ha sido el momento más duro de su vida. Sin embargo, ahora ha revelado algo sobre aquella que nunca había contado. Y tiene que ver con el momento en que la modelo falleció.

En concreto, Lucía ha explicado: “El día que ella murió estaba la mujer de mi ex y decía que era su segunda madre. Vamos, su prima de Burgos. No quise ser protagonista de una pelea, pero me dolió y me sigue doliendo”.

| España Diario

En este alarde de sinceridad, también Lucía ha relatado a sus compañeros de encierro otro de los momentos más complicados que ha afrontado. Nos estamos refiriendo a cuando su exmarido “raptó” a los dos hijos que tienen en común, Olfo y Bimba.

Ha expuesto: “Me separé y le dije que no había manera de arreglarlo porque me había puesto los cuernos. Yo abandoné el hogar y me vine de México. Un verano no me llaman, tenían que llegar y decirme la hora del vuelo”.

“Me llama la madre de él y me dice: «Están muy bien, pero que sepas que no los vas a ver nunca más». Lo digo y me da dolor de estómago de pensarlo”. A lo que ha añadido: “Los raptó su padre un año y medio y estuve sin saber dónde estaban”.

“Piensas: «¿Cómo puedo estar siete años con una persona y no conocerla?»".

Afortunadamente, todo salió bien: “Los encontraron, me fui a México a por ellos y volvimos a España. Cuando regresaron, me iba al colegio con miedo de que se los llevaran. Es un desgarro que no puedes”.

| Mediaset

Lucía Dominguín y su confesión más 'controvertida'

La hija de Lucía Bosé no se ha quedado ahí. También ha hablado del fallecimiento de su padre y al hacerlo ha dejado caer una información que es una verdadera 'bomba'. Sí, porque ha acusado a la mujer de él, Rosario Primo de Rivera, de ser la 'responsable' de su muerte.

Lucía Dominguín ha contado que el torero perdió la vida hace 26 años. Ella cree que lo empujo la mujer al tener una pelea y se cayó escalera abajo.

Declara que él tenía un moratón y no sabían de donde venía porque todo estaba ocultado. Según ella, la mujer de su padre tiene mucho poderío por la cantidad de dinero que tiene y pudo controlar el parte médico.

Unas palabras estas que seguro van a dar mucho de lo que hablar y que incluso pueden tener serias repercusiones para Lucía. Sí, porque podrían llevarla a ser demandada por la familia de la que fue viuda del torero, que perdió la vida en 2006.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón