Laura Matamoros confirma el nuevo embarazo y se asusta al saber que problemas habrá

Laura Matamoros no tiene las cosas demasiado claras, a juzgar por los últimos acontecimientos. Según ha confirmado su propio padre, la influencer ha decidido darse una tercera (¿o ya son cuatro? ¿O cinco?) oportunidad con el padre de sus hijos, Benji Aparicio.

La joven y el cocinero son padres de Matías y de Benjamín. El pequeño nació el pasado 27 de diciembre y al poco tiempo, la pareja anunciaba su enésima separación. Ahora, tras ser pillados juntos de nuevo en la playa, se especuló con una posible reconciliación que su padre ha confirmado.

No sabemos que ha cambiado en tan poco tiempo de las diferencias que les separaban antes del verano y que también les han conducido a las crisis anteriores. En cualquier caso, no se podrá decir que Laura Matamoros no lucha por salvar su relación con el padre de sus hijos.

Mientras la vida de la influencer transcurre entre pañales y posados en Instagram, la maternidad vuelve a llamar a las puertas de su casa.

Laura Matamoros y las intenciones de ser madre que la ilusionan

Laura Matamoros mantiene una magnífica relación con su familia. En su momento, estuvo muy distanciada de su padre, el televisivo Kiko Matamoros. Era la época en la que Laura probó suerte en televisión, participando en algunos realities.

De encerrarse en una casa o isla para vivir la experiencia a pelearse en los platós con la familia hay un pequeño paso. Laura amaba lo primero, pero detestaba lo segundo así que se esfumó del show televisivo y no ha vuelto, excepto para comentar otros realities. Unos ingresos extra, siempre vienen bien.

Está encantada con la nueva novia de su padre, tras separarse de Makoke. Kiko sale con Marta López Álamo, una modelo de 25 años (Laura tiene 29) que ha intercedido muy positivamente entre Kiko y sus hijos

Ahora Laura ya conoce la decisión trascendental que acaba de tomar Marta: ha dejado los anticonceptivos. De esta manera, confirma que Kiko y ella quieren ser papás y dar un hermanito a Laura. Según ha contado Marta, hace un mes que ya no toma anticonceptivos, algo que le ha provocado ya unas primeras consecuencias.

Así pues, Marta ha compartido un vídeo en el que se ve su cara llena de granos. Realmente, para alguien tan preocupado por su estética y por lucir impecable en sus redes, es un drama de proporciones bíblicas.

Según cuenta la cuñada de Laura Matamoros, "me están saliendo granitos nuevos cada día. Acabo de dejar los anticonceptivos hace un mes y me dice el endocrino que puede ser normal esto".

Marta tiene visita con el dermatólogo próximamente para comprobar que estos granos no irán a más y ya ha empezado algún tratamiento para hacerlos desaparecer. Tras las vacaciones de ensueño que ha vivido en México, Marta quiere reincorporarse en breve al trabajo.

Además, ella y Kiko tienen también planes de boda para el próximo año.

Laura tendrá un hermano mucho más joven que sus propios hijos

Laura Matamoros está encantada con que su padre quiera ampliar la familia. Ya tienen cinco hijos y un nuevo retoño junto a Marta sería una magnífica noticia para todos. Incluso para Anita, la única que no tiene relación con su padre.

Laura es una chica muy familiar y prueba de ello es la lucha que mantienen por retomar su relación con Benji. Según Kiko "se quieren muchísimo. Yo lo que quiero es que mis hijos sean felices y ellos están muy bien, y mis nietos también".

Ahora Kiko y Marta van a por el bebé. Si todo va según lo previsto, nacerá en 2023, cuando los hijos de Laura tendrán cinco años y un año respectivamente. Podrán compartir juegos y travesuras con su tío, siempre llevando ellos la voz cantante, que para algo son los mayores de esta nueva generación de Matamoros.