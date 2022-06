Lourdes Montes se entera de la peor forma que Fran Rivera ya no lo quiere

El matrimonio de Lourdes Montes podría tambalearse después de las recientes declaraciones de una persona muy allegada a la familia. Tras casi una década casada con Fran Rivera y dos hijos en común, todo podría dar un inesperado vuelco.

Kiko Rivera confirma la peor pesadilla de Lourdes Montes

Este mismo miércoles 15 de junio, Kiko Rivera daba una exclusiva para Lecturas en la que deja en muy mal lugar a su hermano. Pero el hijo de Carmina Ordóñez no es el único afectado por estas declaraciones. Lourdes Montes, la mujer de Fran, también se ha llevado un jarro de agua fría al descubrir la verdad.

El menor de los hermanos Rivera está muy dolido con el marido de Lourdes Montes y ha querido contar todo lo que opina de él. En el mismo titular de la publicación suelta la bomba: "Fran no quiere a nadie".

Sin duda, unas duras declaraciones que ponen en tela de juicio los sentimientos que el extorero pueda tener por su mujer Lourdes Montes. La diseñadora podría sentirse aludida ante tales acusaciones y empezar a cuestionar su relación. ¿Qué opinará de las palabras de su cuñado?

Esta no es la primera vez que el matrimonio de Lourdes Montes sufre una crisis. El mayor escollo que han tenido que sortear como pareja ha sido la profesión de Fran. La sevillana ha reconocido en alguna que otra ocasión que esto le suponía una gran presión.

"Cuando el enamoramiento todavía no es demasiado grande, es una vida preciosa. Mucho tiempo en el campo, viajas, comes en sitios muy buenos, vives la fascinante liturgia del toreo..." comentaba.

Sin embargo, todo cambia cuando la relación se vuelve más seria. "Cuando ya vas queriendo más a esa persona te preocupas y sufres más, el miedo es mayor. Hubo un momento en que era insoportable".

La diseñadora reconoce que durante el embarazo de su primera hija en común lo pasó muy mal. De hecho, se negó a asistir a ninguna de sus corridas hasta su retirada definitiva en 2017.

El adiós a los toros de su marido, supuso una gran felicidad para Lourdes Montes. Tanto es así que dar marcha atrás a esa situación hubiera dinamitado la relación de pareja.

"Si tras retirarse le hubiera dado por volver, yo no hubiera podido aguantarlo. Ya había salido de eso, estaba relajada, viviendo con normalidad... No hubiera soportado esa presión".

Altos y bajos en la relación de los hermanos Rivera

Hace un año, todo parecía indicar que los hermanos Rivera estaban más unidos que nunca, pero solo era un espejismo. Kiko ha vuelto a las andadas y arremete contra Fran con el que ya no tiene ninguna relación.

Asimismo, asegura que no quiere volver a saber nada de él. "Mi hermano me importa un carajo" han sido sus palabras textuales. "Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía" o "para él no soy su hermano" son otras de las perlas que ha soltado.

El hijo de la Pantoja también le echa en cara que no fuera a visitarlo cuando se encontraba mal.

Sin embargo, la relación con Cayetano es muy distinta, pues ambos tienen un vínculo estrecho. Según ha reconocido, quedan con frecuencia. Aunque no ha dejado pasar la oportunidad de sembrar la duda entre los hijos de Carmina: "Ha habido movidas entre ellos".

Por último, el cuñado de Lourdes Montes también ha querido disculparse con su hermana Isa P por sacar a la luz su intento de suicidio.