Los hijos de Rocío Carrasco descubren que su madre no había mentido

Rocío Carrasco vuelve a ser la protagonista de la prensa rosa. Después de que se emitiera su primer documental, ocupó las portadas de todas las revistas. Sin embargo, un cambio total en la dirección de Sálvame le obligó a retirarse de la primera fila.

Ahora, la cosa ha vuelto a cambiar y Rocío Carrasco es el personaje estrella del corazón. Y todo por confirmar algo que dará mucho de qué hablar. Empezando por sus hijos, Rocío y David Flores, que han descubierto que Rocío Carrasco no había mentido…

Rocío Carrasco vuelve a las andadas con sus hijos

Con el primer documental que protagonizó Rocío Carrasco en Telecinco, la opinión pública se dio cuenta de la verdadera relación que madre e hijos tenían. Sin embargo, estas confesiones tan íntimas por parte de Rocío Carrasco no han servido para que la relación mejore. De hecho, a raíz de Contar la verdad para seguir viva, su reconciliación está más lejos que nunca.

David Flores ha estado a punto de demandar a Rocío Carrasco después de que esta utilizara información comprometida de él en un plató de televisión. Y Rocío Flores, fiel defensora de su padre y de Olga Moreno, no traga a su madre.

Pero el tiempo todo lo cura, o al menos ayuda a poner las cosas en su sitio. Es precisamente lo que ha pasado con Rocío Carrasco y sus hijos: estos han descubierto que su madre no había mentido. ¿De qué hablamos exactamente?

Rocío Carrasco no ha mentido

Confirmó hace un par de meses que un segundo documental estaba en camino. Sin embargo, mantenerse alejada durante un tiempo de los platós tras el cambio de dirección de Sálvame, no le ayudó mucho.

Hoy, ya se sabe que Rociíto protagonizará un nuevo documental y que pondrá contra las cuerdas a la familia de los Mohedano. “Yo tengo muchas ganas de verlo. Yo creo que vamos a alucinar porque se han especulado muchas cosas, pero realidad y verdad ha habido poca”, explicaban en el plató de Telecinco.

La fecha elegida para el estreno del documental será el próximo 17 de junio y los Flores ya preparan una ofensiva. Aunque sin duda, los peores parados serán los Mohedano pues se descubrirán detalles jamás antes vistos en televisión.

“Yo siempre he dicho que Rocío Carrasco no va a contar nada que afectara de manera fea a intimidad de su madre. Nos vamos a enterar de cosas, pero de Ortega Cano no creo que sean cosas importantes. Vamos a saber por qué esa relación no ha seguido porque evidentemente con Ortega tuvo relación después de la muerte”, explicaban en Sálvame.

Rocío y David Flores no dan crédito

Después de lo mal que lo pasaron con el primer documental, muchos creen que no serán capaces de ver el segundo. Rocío Flores es colaboradora de Ya son las ocho, por lo que responderá a las acusaciones, como hizo con el primer documental.

No obstante, se espera que David Flores no lo vea pues no quiere saber nada de la televisión. Ya pasó con Contar la verdad para seguir viva: fueron tales las declaraciones de Rocío Carraco que al joven le afectó demasiado.

Los detalles del nuevo documental de Rocío Carrasco

Aunque se esperaba que los capítulos se emitieran en abierto en Telecinco, tan solo serán los dos primeros los que se puedan ver en dicha cadena. La productora ha decidido que lo mejor es que este documental se emita en MiTele Plus, una plataforma de pago a la que solo tienen acceso los suscriptores.

Al enfado de los Mohedano y los Flores se une el de una opinión pública que asegura se ha sentido traicionada por Telecinco. Lo que se esperaba como un auténtico bombazo televisivo ha terminado convirtiéndose en una gran mentira.