Los hermanos de Tamara Falcó escuchan la conversación que Íñigo Onieva quería esconder

¡Bodorrio a la vista! Después de dos años de relación, por fin, Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasarán por el altar. De esta manera la misma marquesa de Griñón sorprendía a todos sus seguidores de Instagram cuando anunció inesperadamente este auténtico bombazo.

"Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte, Íñigo Onieva, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado". "Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece. Esa felicidad que describo es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", explicaba.

"Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta. Y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", se podía leer en el comunicado en cuestión.

Desde luego, un momento que la influencer jamás olvidará porque finalmente se va a cumplir uno de sus sueños: casarse con su media naranja. Por otro lado, como no podía ser de otra forma, la misma Tamara Falcó fue quien explicó con todo el lujo de detalles cómo fue su romántica pedida de mano.

La romántica pedida de mano de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

Suenan campanas de boda en el mundo del corazón. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó se acaba de comprometer con su novio, Íñigo Onieva. Lo cierto es que esta sorprendente noticia llegaba tan solo días después de que saliera a la luz el rumor de que el empresario había decidido hacerle la importante pregunta.

Pero, tal y como confesó la marquesa de Griñón en el programa donde colabora, El Hormiguero, desmentía dicha información. "A ver… no me lo han pedido aún. Yo no se lo he pedido, y eso no va a suceder".

"Me hace ilusión que me lo pida, yo soy clásica", dijo en su momento. ¿Quién le iba a decir a la mismísima Tamara Falcó que días después de desmentir la noticia, por fin, se iba a cumplir lo que tanto tiempo llevaba deseando?

La ganadora de MasterChef Celebrity anunció este gran bombazo en su perfil de Instagram, donde publicó una imagen junto a su prometido luciendo su exclusivo anillo de compromiso. Por otra parte, también la influencer habló del tema en El Hormiguero. Evidentemente, sus compañeros del espacio, incluidos el presentador Pablo Motos, ansiaban conocer al pie de la letra cómo fue esa pedida de mano.

"Yo estaba cenando y tomando mi sopa de ayuno, es verdad que veía a Íñigo muy nervioso y me preguntaba si quería un vino. Pero yo estaba en el ayuno. Luego me dijo si poníamos una vela...", empezaba diciendo sumamente emocionada.

"Me dijo: 'como ha sido nuestro aniversario tengo dos regalos', elegí una mano y de repente hinca rodilla. No me lo esperaba, solo le dije: '¿pero ahora?'. Yo que voy todo el día producida y ahora que llevo mallas...", relataba entre risas.

Seguidamente, Tamara Falcó aseguró que le dijo que sí y ambos se fundieron en un emotivo abrazo. "Después casi le da un ataque al corazón, acto seguido. Me dijo que se estaba mareando y solo decía 'qué movida, qué movida'".

"Casi me quedo viuda antes...", contaba bromeando. "Voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz", decía visiblemente enamorada. Sus hermanos se han quedado impactados con esta conversación que Íñigo querría haber escondido.

¿Cuándo será la boda?

Después de explicar con todo lujo de detalles cómo se produjo este romántico momento, quedaba por resolver la pregunta del millón: ¿cuándo los tortolitos se darán el esperado 'sí, quiero'?

"Tenemos fecha, nos casaremos el 17 de junio. Si todo va bien, estamos súper contentos, nuestras familias felices y ojalá comamos perdices", contaba feliz. De manera que el próximo verano se celebrará por todo lo grande la que será, sin duda, uno de los casamientos más esperados.

Además, Tamara Falcó también contó que su suegra había ayudado a su chico para la elección del anillo perfecto. Y, como era de esperar, también avanzó que su anhelada boda tendrá lugar en El Rincón, palacio que heredó de su padre. "Será en casa de mi padre, es un sitio muy romántico y significa mucho o sea que allí", zanjaba.

