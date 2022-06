Los hijos de Antonio David Flores descubren qué puede pasar mañana con su madre

Antonio David Flores le ha dejado muy claro a sus dos hijos mayores que es lo que, muy posiblemente, pase en los próximos días en relación con su madre.

Hace más de dos décadas, Rocío Carrasco y el exguardia civil comenzaron una guerra que parece no tener fin. Y es que, desde que pusieron punto y final a su matrimonio, el padre de Rocío Flores comenzó una campaña de acoso y derribo contra la presentadora.

Durante todos estos años, hemos podido ver a Antonio David Flores paseándose por los platós de televisión de nuestro país, criticando duramente a la hija de 'la más grande' y a su faceta como madre.

Aunque este testimonio quedó en entredicho tras el regreso mediático de Rociíto. Después de estar recluida durante una largo periodo de tiempo, la televisiva decidió plantar cara al 'ser', contando en su serie documental cómo había sido su vida junto al que ella denomina "su verdugo".

El desgarrador testimonio de Carrasco fue suficiente para que la credibilidad de Antonio David se desvaneciera. Así que, Sálvame decidió no confiar más en su palabra y optó por despedirle de manera fulminante.

Ahora, un año después de su salida de Telecinco, el excolaborador le ha explicado a Rocío y David Flores que las cosas están a punto de cambiar.

Los hijos de Antonio David Flores se enteran de toda la verdad

A día de hoy, hay muchas personas que han empezado a cuestionar la versión de Antonio David Flores. Por eso, ha decidido contar a través de su canal de YouTube cuál es el último paso que va a dar en relación con la madre de sus hijos.

En su último vídeo, el exguardia civil ha querido aclarar uno de los rumores que más se ha comentado desde la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

"Quiero aclarar que nunca he denunciado penal ni civilmente a la madre de mis hijos", ha asegurado el youtuber, dejando entrever su posible nuevo movimiento. "Eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer".

A pesar de esta declaración de intenciones, Antonio David Flores ha querido dejar claro que, por ahora, prefiere ser prudente, ya que está esperando a que "se le lleve a juicio" por el episodio de malos tratos que Carrasco narró en su docuserie.

"El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento".

Y, aunque a día de hoy, sabe que su vida ha dado un giro de 180 grados, Antonio David Flores está muy tranquilo y confía plenamente en la justicia española.

"El único sentimiento que me ronda en la cabeza y en mi alma es el de la justicia y que al daño que se me ha hecho a mí y mi familia se le aplique justicia. No en un plató de televisión, sino que se haga en el juzgado".

Antonio David Flores ya se ha cobrado su primera víctima

Antonio David Flores está dispuesto limpiar su imagen pública, cueste lo que cueste. Por eso, no le ha temblado el pulso a la hora de acudir a la Justicia para acabar con algunos de sus rivales públicos.

La primera en enfrentarse al extertuliano de Telecinco ha sido María Patiño. Después de que asegurara en Socialité que había sido él mismo el que llenó las calles de Málaga con carteles en los que aparecían su foto y la palabra "maltratador", el exguardia civil decidió tomar medidas legales contra ella.

"En tu programa dijiste que habías visto unas imágenes de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad donde se me veía a mí colgando unos carteles", comenzó relatando.

"También dijiste que mi hija había puesto una denuncia falta. Todo esto siendo mentira. Eras consciente de que estabas dando una noticia falsa con clara temeridad ante la verdad en tu labor como periodista".