Lolita reconoce los rumores sobre su nueva nieta después de filtrarse la prueba final

Lolita Flores esta pletórica y sigue celebrando la llegada al mundo de Nala, la hija que Elena Furiase ha tenido con Gonzalo Sierra. La pequeña nació el pasado 4 de julio, haciendo que la familia formada por Gonzalo, Elena y Noah ya sumen cuatro miembros.

Lolita ha leído el último mensaje de su hija, en el que afirma que "estamos felices, ya somos cuatro", desveló Elena Furiase en sus redes. A pesar de confesarlo de forma pública, la hija de Lolita suele preservar bastante los temas que conciernen a su vida privada y no suele publicar imágenes de los pequeños en Instagram.

Eso sí, este día tan especial exigía hacer una excepción para que sus seguidores vieran lo feliz que le ha hecho la llegada de su segundo bebé.

Lolita Flores confirma los rumores sobre la pequeña Nala

“Noah y Nala. Lo mejor de nuestra vida”, ha exclamado Elena Furiase junto a una imagen de sus dos hijos, y ambos salen abrazados.

En apenas unas horas, la publicación ha alcanzado los 10 000 “me gusta” y ya pueden leerse cientos de mensajes al respecto. Por ejemplo, Marta Torné, Nuria Roca, Cristina Castaño o Elena Tablada han sido algunas de las famosas que han felicitado a la pareja por el nacimiento de su segunda hija.

Como no podía ser de otra manera, Lolita Flores ha publicado en su cuenta de Instagram un bonito y tierno mensaje para darle la bienvenida a la más pequeña de la familia.

"Bienvenida a la familia, Nala. Más bonita que ninguna"

“Su mano en la mía, y la mía en la suya, para siempre. Bienvenida a la familia, Nala, más bonita que ninguna. Gracias a la vida por estos dos nietos que tengo y gracias a Dios, por darme lo mejor”, ha escrito la hija de Lolita Flores junto a una imagen en la que enseña su mano cogiendo la de la pequeña Nala.

No es la primera vez que Elena Furiase ha puesto de manifiesto que su familia es uno de sus pilares en su vida y sobre todo sus nietos. Como cualquier abuela que se precie, la hija de 'La Faraona' se desvive por ellos y así lo asegura cada vez que tiene ocasión.

“A los nietos se les adora, yo los quiero con locura. Se disfruta más, porque no tengo que educarles para eso están sus padres”, dijo hace un tiempo en Sábado Deluxe.

"Yo pensaba que no podría querer a nadie más que a mis hijos, pero por mi nieto... Es que me muero", declaraba la pasada primavera, meses antes de que su hija Elena diera a luz por segunda vez.

Lolita está encantada con su faceta de abuela

"A mis hijos, a Guillermo y Elena, no les dejaba entrar el salón, les decía a comer a la cocina que es muy grande. Mi nieto llega al salón con un helado de chocolate y se sienta en el sillón blanco. Y si me lo mancha yo le digo 'no pasa nada, se lava", decía hace unos meses en el programa Las tres puertas.

Lo cierto es que a Lolita Flores le apasiona ejercer de abuela. En más de una ocasión, la famosa artista ha dejado claro lo mucho que le gusta estar con Noah y, ahora, se le suma una nueva bebé.

Tras acabar Tu cara me suena y sabiendo que tiene otros proyectos en mente, ha contado que ahora su mayor meta es disfrutar lo más posible de sus hijos y nietos.

Después de unos tiempos difíciles en cuanto a su salud, Lolita Flores vuelve a estar llena de energía para seguir su vida. Y, especialmente, para pasar mucho tiempo con los suyos, ahora que se ha convertido nuevamente en abuela.

