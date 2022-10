Lolita Flores sabe que su hermana ha dado el paso y que sus hijos siguen sin creerlo

Lolita Flores es una mujer muy familiar, de ahí que esté en todo momento pendiente de sus seres queridos. Ahora está centrada al máximo en su faceta de abuela, pero tampoco se olvida de estar pendiente de su hermana menor, Rosario. Por este motivo, se ha quedado estupefacta al ver lo que ha hecho esta, que es algo sorprendente.

La menor de 'Los Flores' ha concedido una entrevista muy personal en la que, como nunca, ha hablado de su vida privada. Ahí no ha quedado todo pues, además, se ha atrevido a enseñar a cantar a un jugador de fútbol: Joaquín Sánchez.

Lolita Flores, perpleja por las confesiones

La madre de Elena Furiase ha visto que Rosario se ha convertido en invitada del programa que el futbolista del Betis tiene en televisión. Nos estamos refiriendo al espacio Joaquín, el novato.

Lolita sabe que su familiar ha dado muchas entrevistas a lo largo de su carrera. Pero se ha quedado perpleja al ver que esta última ha sido una de las más íntimas que ha realizado.

Sí, porque en ella no ha dudado en hablar de sus hijos. Y también de la hermosa historia de amor que tiene con su marido, Pedro Lazaga. Incluso ha contado cómo afrontó la pérdida de su madre y de su hermano.

Sin embargo, ha ido mucho más allá y ha relatado la relación que vivió con el ya desaparecido Enrique San Francisco. Así, ha confesado: “Lo amé y fue uno de los hombres más importantes de mi vida. Mi madre me decía: «Rosario, no te entiendo ¿Qué le ves? Si está crudo»”.

“Mi padre cuando Quique me llamaba a casa, me decía: «Que te llama Marlon Brando». Enrique tenía una gran personalidad, es el hombre que me hizo ser la mujer que soy y nos quisimos siempre”.

Pero la hija mayor de 'La Faraona' ha visto a la benjamina de la familia dar declaraciones más impactantes y sorprendentes incluso. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que ha afirmado que lo que le gustaría hacer si no fuera famosa es “bañarme desnuda en la playa”. Eso sí, la que más ha dejado boquiabierto a todo el mundo es la de que “a las mujeres nos viene bien tener sexo antes de un concierto”.

Lolita Flores ve a Rosario hacer algo inesperado

La exmujer de Guillermo Furiase ha comprobado que la cantante de Mi gato se lo ha pasado en grande en el programa de Joaquín. Tanto es así que incluso se ha atrevido a hacer algo inaudito e inesperado: enseñar a cantar al bético.

Con la ayuda de Antonio Carmona, ha querido que el andaluz se animara a interpretar Marcha, marcha. Ella ha ejercido de coach y en este papel incluso le ha gastado una broma diciéndole que debía hacer el pino mientras cantaba. Una situación que ha provocado que incluso él se mareara.

Las risas de la hermana de Lolita no se han hecho esperar porque el futbolista tendrá otras cualidades, pero la musical no, desde luego. De ahí que la invitada le ha dicho: “Yo de ti, seguiría tirando goles, que te va a ir mucho mejor”. Esta habilidad, la artística, se la deja a ella, que ha dejado muy claro que “mientras que tenga voz y el cuerpo me aguante, estaré ahí, sobre un escenario”.

